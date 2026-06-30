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Whatsapp kullanıcı adı alma özelliği nedir? Whatsapp kullanıcı adı nasıl alınır, nasıl değiştirilir?

Whatsapp kullanıcı adı alma özelliği nedir? Whatsapp kullanıcı adı nasıl alınır, nasıl değiştirilir?
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WhatsApp, uzun süredir beklenen kullanıcı adı özelliğini duyurdu. Yeni sistemle birlikte kullanıcılar, telefon numaralarını paylaşmadan iletişim kurabilecek. Kullanıcı adı rezervasyon süreci bu hafta başlarken, özellik yıl içinde kademeli olarak kullanıma sunulacak.

WhatsApp, uzun süredir beklenen kullanıcı adı özelliğini resmen duyurdu. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, telefon numaralarını paylaşmadan benzersiz kullanıcı adları üzerinden iletişim kurabilecek. Şirket, kullanıcı adı rezervasyon sürecinin bu hafta başlayacağını, özelliğin ise yıl içinde kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulacağını açıkladı. Peki,  Whatsapp kullanıcı adı alma özelliği nedir? Whatsapp kullanıcı adı nasıl alınır, nasıl değiştirilir? Detaylar...

WHATSAPP KULLANICI ADI ALMA ÖZELLİĞİ NEDİR?

WhatsApp'ın duyurduğu yeni özellikle birlikte kullanıcılar, hesaplarını telefon numarası yerine benzersiz bir kullanıcı adıyla tanımlayabilecek. Böylece telefon numarasını paylaşmadan mesajlaşmak mümkün olacak.

Şirketin verdiği bilgilere göre her kullanıcı adı tek ve benzersiz olacak. Aynı kullanıcı adının birden fazla kişi tarafından kullanılmasını önlemek amacıyla rezervasyon süreci erken başlatılacak. Ayrıca kullanıcıların uygun bir isim seçebilmesi için kullanıcı adı oluşturucu da sunulacak.

Yeni özellikle birlikte gizlilik ayarları da genişletilecek. Kullanıcılar, kendilerine kullanıcı adı üzerinden kimlerin ulaşabileceğini belirleyebilecek. İsteğe bağlı kullanıcı adı anahtarı ile mesajlaşma güvenliği artırılacak. İlk mesajlaşmalarda ise kullanıcı adının karşı tarafa otomatik olarak gösterilmeyeceği belirtildi.

WHATSAPP KULLANICI ADI NASIL ALINIR?

WhatsApp tarafından paylaşılan bilgilere göre kullanıcı adı rezervasyonu şu adımlarla yapılabilecek:

WhatsApp uygulamasını açın.

Ayarlar menüsüne girin.

Hesap bölümünü açın.

Kullanıcı Adı sekmesine girin.

İstediğiniz kullanıcı adını ayırtın.

Şirket, kullanıcı adı özelliğini önümüzdeki aylarda kademeli olarak tüm kullanıcılara sunacağını bildirdi.

WHATSAPP KULLANICI ADI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

WhatsApp'ın duyurusunda kullanıcı adı değiştirme işlemine ilişkin ayrıntılı bir açıklama paylaşılmadı.

Şirket tarafından açıklanan bilgilerde, kullanıcı adı rezervasyonunun başlayacağı ve özelliğin yıl içinde kademeli olarak kullanıma sunulacağı belirtilirken, kullanıcı adı değiştirme sürecine ilişkin herhangi bir ek bilgi verilmedi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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