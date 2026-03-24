WhatsApp çöktü mü? 24 Mart WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

24 Mart sabahı, birçok kullanıcı popüler uygulamalara girişte sorun yaşadı. İçeriklerin açılmaması ve veri güncellemelerindeki aksaklıklar, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar, sorunun nedenini ve çözüm süresini öğrenmek için yetkili açıklamalarını beklemeye başladı. Detaylar haberin devamında…

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? (24 MART SALI)

24 Mart Salı sabahı bazı kullanıcılar WhatsApp'ta geçici erişim sorunları yaşadığını bildirdi. Dünya genelinde yaygın bir çökme olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar ile medya paylaşımları büyük ölçüde sorunsuz şekilde devam ediyor. Anlık sistem izleme platformları, yaygın bir arıza kaydı göstermiyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI NEDEN MERAK EDİLİYOR?

Kullanıcılar kısa süreli mesaj gecikmeleri, uygulama girişinde yavaşlama veya bağlantı problemleri yaşayabiliyor. Uzmanlar, bu tür aksaklıkların genellikle internet dalgalanmaları, mobil operatör yoğunluğu, Wi-Fi sorunları, VPN kullanımı veya cihaz kaynaklı teknik nedenlerden kaynaklandığını söylüyor.

İNTERNET VE DİJİTAL PLATFORM PERFORMANSI

24 Mart sabahı bazı popüler dijital platformlarda kısa süreli erişim ve performans sorunları kaydedildi ve sosyal medyada hızla gündem oldu. Uzmanlar, bu aksaklıkların yoğun veri trafiği, bölgesel altyapı çalışmaları veya anlık teknik sebeplerden kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor.