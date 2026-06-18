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WhatsApp çöktü mü? 18 Haziran WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

WhatsApp çöktü mü? 18 Haziran WhatsApp Web'e neden girilmiyor?
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18 Haziran günü bazı dijital platformlarda yaşandığı öne sürülen erişim sorunları, kullanıcıların gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. WhatsApp üzerinden mesaj gönderemediğini, mesajların geç iletildiğini veya uygulamaya erişimde sorun yaşadığını belirten bazı kullanıcılar, “WhatsApp çöktü mü?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, WhatsApp çöktü mü? 18 Haziran WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

18 Haziran sabah saatlerinde başlayan iddialar sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken, bazı kullanıcıların benzer şikâyetleri dile getirmesi dikkat çekti. Mesajlaşma ve bağlantı problemlerine ilişkin paylaşımlar artarken, gözler platformdan gelebilecek olası açıklamalara çevrildi. İşte WhatsApp erişim sorunlarına ilişkin son durum...

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI 18 HAZİRAN'DA GÜNDEMDE Mİ?

18 Haziran sabahında bazı WhatsApp kullanıcıları, uygulamada bağlantı ve mesajlaşma problemleri yaşadıklarını ifade etti. Mesajların geç iletilmesi, uygulamanın yavaşlaması ve zaman zaman bağlantı hataları alınması sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar yaşanan durumun genel bir kesintiden kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırmaya başladı.

WHATSAPP NEDEN SORUN YAŞIYOR?

Kullanıcıların bildirdiği erişim sorunlarının nedeni hakkında net bir açıklama bulunmazken, bu tür problemler genellikle internet yoğunluğu, sunucu kaynaklı teknik aksaklıklar, bakım çalışmaları veya bölgesel bağlantı sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Ancak kesin nedenin resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.

DİJİTAL PLATFORMLARDA SON DURUM

18 Haziran itibarıyla WhatsApp’ın yanı sıra bazı dijital platformlarda da zaman zaman erişim ve performans sorunlarına dair kullanıcı paylaşımları dikkat çekiyor. Sosyal medya üzerinden yapılan bildirimler artarken, uygulamaların genel çalışma durumuna ilişkin gelişmeler teknoloji gündeminde yakından takip ediliyor.

Sahra Arslan
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