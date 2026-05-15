WhatsApp çöktü mü? 15 Mayıs WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

15 Mayıs sabah saatlerinde bazı dijital platformlara erişimde yaşandığı öne sürülen kısa süreli aksaklıklar, kullanıcıların dikkatini çekti. Türkiye genelinde popüler uygulamalara girişte sorun yaşandığını belirten paylaşımlar sosyal medyada hızla yayılırken, konu kısa sürede gündemin üst sıralarına taşındı. Yaşanan kesintinin nedeni ve etkilerine ilişkin belirsizlik sürerken, erişim sorununun ne kadar süreceği merak konusu olmaya devam ediyor. Gelişmeler kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI 15 MAYIS’TA GÜNDEMDE Mİ?

15 Mayıs sabah saatlerinde WhatsApp kullanıcıları tarafından bildirilen erişim ve bağlantı sorunları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Mesaj gönderme ve alma işlemlerinde yaşanan gecikmeler ile uygulamaya girişte ortaya çıkan aksaklıklar kullanıcıların dikkatini çekerken, konu geniş yankı uyandırdı. Sorunun kaynağı ve çözüm süreci merakla takip ediliyor.

WHATSAPP NEDEN SORUN YAŞADI?

Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalarda yaşanan bağlantı problemleri ve performans düşüşleri, kullanıcıların uygulamayı kullanmasını zorlaştırdı. Uzmanlar bu tür aksaklıkların internet bağlantısı, cihaz kaynaklı teknik sorunlar veya bölgesel yoğunluk gibi nedenlerden kaynaklanabileceğini ifade ediyor.

DİJİTAL PLATFORM PERFORMANS SORUNLARI

WhatsApp dışında bazı dijital platformlarda da benzer erişim ve yavaşlama sorunlarına dair bildirimler geldi. Sosyal medyada hızla yayılan bu durum kullanıcılar tarafından yakından takip edilirken, olası resmi açıklamalar merakla bekleniyor.