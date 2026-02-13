WhatsApp çöktü mü? 13 Şubat WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

13 Şubat sabah saatlerinde dijital platformlarda yaşanan ani erişim problemleri, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı etkiledi. Günlük iş akışlarından kişisel iletişime kadar birçok alanda hissedilen kesintiler, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle Google ve bağlantılı servislerde ortaya çıktığı belirtilen sorunlar, kesintinin kapsamı ve nedenine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Olayın perde arkasına dair son gelişmeler ve tüm detaylar haberin devamında…

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? (13 ŞUBAT CUMA)

13 Şubat Cuma günü itibarıyla WhatsApp genelinde küresel çapta doğrulanmış bir çökme ya da uzun süreli hizmet kesintisine ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor. Mesaj gönderimi, sesli ve görüntülü aramalar ile medya paylaşımları büyük ölçüde normal seyrinde devam ediyor. Anlık kesinti izleme platformlarında da uygulamaya dair yaygın ve kalıcı bir sistem arızası kaydı yer almıyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Bazı kullanıcılar zaman zaman mesaj iletiminde gecikme, uygulamaya girişte yavaşlama veya kısa süreli bağlantı problemleri yaşadıklarını bildiriyor. Uzmanlara göre bu tür durumlar çoğunlukla internet altyapısındaki dalgalanmalar, mobil operatör yoğunluğu, Wi-Fi bağlantı sorunları, VPN kullanımı ya da cihaz ayarlarından kaynaklanabiliyor. 13 Şubat Cuma itibarıyla WhatsApp tarafından doğrulanmış genel bir sistem arızası açıklaması yapılmış değil.

İNTERNET YAVAŞLAMALARINA GENEL BAKIŞ

Sabah saatlerinde bazı dijital platformlarda hissedilen kısa süreli erişim ve hız problemleri, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Uzmanlar, bu tür geçici aksaklıkların yoğun veri trafiği, bölgesel altyapı çalışmaları veya anlık teknik nedenlerden kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor.

GÜNCEL DURUM ÖZETİ

Mevcut kullanıcı geri bildirimleri ve erişim verileri, WhatsApp başta olmak üzere popüler uygulamaların genel olarak çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Olası aksaklıklara karşı resmî açıklamaların ve güvenilir kaynaklardan yapılacak duyuruların takip edilmesi öneriliyor.