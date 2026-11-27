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Werder Bremen Mönchengladbach maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı S Sport Plus. Almanya Bundesliga kapsamındaki Werder Bremen Mönchengladbach maçı, 27 Kasım 2026 Cuma günü Bremen'deki Weser Stadyumu'nda oynanacak ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

WERDER BREMEN MÖNCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?

Werder Bremen Mönchengladbach maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

WERDER BREMEN MÖNCHENGLADBACH MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform. Platforma internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. S Sport Plus'ta maç izleyebilmek için abonelik gerekiyor.

WERDER BREMEN MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN?

Werder Bremen Mönchengladbach maçı 27 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Almanya Bundesliga kapsamında yapılacak.

WERDER BREMEN MÖNCHENGLADBACH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Werder Bremen Mönchengladbach maçı, Bremen'deki Weser Stadyumu'nda oynanacak.