Voluntari Galatasaray maçı hangi kanalda, Voluntari Galatasaray Daikin nereden CANLI izlenir?

Galatasaray, Voluntari deplasmanında sahaya çıkıyor! Peki Voluntari – Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak ve Voluntari – Galatasaray Daikin canlı izle seçenekleri nelerdir? İşte maç saatinden canlı yayın linklerine kadar bilmeniz gereken tüm bilgiler.

VOLUNTARI GALATASARAY DAIKIN MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Voluntari ile Galatasaray Daikin, CEV Cup Kadınlar Yarı Final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Maçı kaçırmak istemeyenler için heyecan verici detaylar belli oldu: Karşılaşma Spor 5 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Taraftarlar, maç keyfini evlerinden takip edebilecek.

VOLUNTARI-GALATASARAY DAIKIN MAÇI SPOR 5 CANLI İZLEME REHBERİ

Voluntari – Galatasaray Daikin karşılaşması Spor 5'in farklı numaralı kanallarından ve Türksat uydusu üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor. Ayrıca internet üzerinden de platformun sunduğu yayın seçenekleriyle canlı maç izleme fırsatı bulunuyor.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Voluntari ile Galatasaray Daikin arasındaki CEV Cup Kadınlar Yarı Final maçı 18 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek. Kadın voleybolu tutkunları, bu tarihi ajandalarına not etmeli.

VOLUNTARI-GALATASARAY DAIKIN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma 20:00'da başlayacak ve maç öncesinde taraftarlar için son hazırlıklar tamamlandı. Maç saati, Türkiye saatiyle belirtilmiştir.

MAÇ NERDE OYNANACAK?

Voluntari ile Galatasaray Daikin, yarı final mücadelesini Voluntari Stadyumu'nda, Romanya'da oynayacak. Stadyum atmosferi, heyecanı tribünlerden canlı olarak takip etmek isteyenler için oldukça etkileyici olacak.