Fenerbahçe, genç yetenek odaklı transfer stratejisini sürdürerek geleceğe yatırım niteliğinde bir hamle daha gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Avrupa futbolunun dikkat çeken genç isimlerinden biri olarak gösterilen Volkan Mutlu’yu kadrosuna dahil ederek uzun vadeli planlamasında önemli bir adım attı. Peki, Volkan Mutlu kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'ye transfer olan Volkan Mutlu hangi mevkide oynuyor? Detaylar...

FENERBAHÇE’YE TRANSFER OLAN VOLKAN MUTLU KİMDİR?

Finlandiya futbol altyapısında yetişen ve hem Türk hem de Finlandiya vatandaşı olan Volkan Mutlu, özellikle teknik kapasitesi, oyun görüşü ve çok yönlü orta saha özellikleriyle öne çıkıyor. Genç futbolcunun transfer süreci, spor kamuoyunda güvenilir transfer haberleriyle bilinen gazeteci Yağız Sabuncuoğlu tarafından duyuruldu ve taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

KuPS Kuopion forması giyerken gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mutlu, özellikle Avrupa scout ekiplerinin radarına giren “gelecek vadeden orta saha oyuncuları” arasında gösteriliyor. Fenerbahçe’nin bu transferi, kulübün genç oyuncu geliştirme vizyonunun somut bir örneği olarak değerlendiriliyor.

VOLKAN MUTLU KAÇ YAŞINDA?

Volkan Mutlu, 2009 doğumlu genç bir futbolcudur. 2026 yılı itibarıyla henüz kariyerinin çok erken bir döneminde olan oyuncu, yaklaşık 16-17 yaş aralığında yer almaktadır.

VOLKAN MUTLU NERELİ?

Volkan Mutlu, Finlandiya’nın Kuopio şehrinde yetişmiş bir futbolcudur. Türk ve Finlandiya çifte vatandaşlığına sahip olan genç oyuncu, kültürel olarak iki futbol ekolünden de beslenen bir gelişim süreci geçirmiştir.

VOLKAN MUTLU HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Volkan Mutlu, ağırlıklı olarak orta saha bölgesinde görev yapan çok yönlü bir futbolcudur. En verimli olduğu alan ise merkez orta saha ve on numara pozisyonlarıdır. Bununla birlikte sağ kanatta da görev alabilmesi, teknik direktörler için önemli bir alternatif oyuncu profili sunmaktadır.