Haberler

Volkan Berberoğlu kimdir, ne iş yapıyor? Volkan Berberoğlu neden öldü?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli’de gece yarısı yaşanan silahlı saldırı, kentte güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Ömerağa Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekanına düzenlenen saldırıda birden fazla kişi yaralanırken, iş insanı Volkan Berberoğlu’nun hayatını kaybetmesi olayın boyutunu daha da ağırlaştırdı. Peki, Volkan Berberoğlu kimdir, ne iş yapıyor? Volkan Berberoğlu neden öldü? Detaylar haberimizde.

OLAYIN DETAYLARI

Saat 00.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Gece yarısı otomobille olay yerine gelen saldırganlar, eğlence mekanına tabancayla ateş açtıktan sonra hızla kaçtı.

Açılan ateş sonucunda içeride bulunan iş insanı Volkan Berberoğlu ile birlikte C.Ö. ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde C.Ö.’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

VOLKAN BERBEROĞLU KİMDİR?

Volkan Berberoğlu, iş dünyasında faaliyet gösteren bir isim olarak biliniyordu. Kamuoyuna yansıyan ilk bilgilere göre Kocaeli’de iş insanı kimliğiyle tanınan Berberoğlu’nun özel hayatı ve kariyerine ilişkin detaylı bilgiler henüz resmi kaynaklar tarafından paylaşılmış değil.

Olayın ardından güvenlik birimleri ve ilgili kurumlar tarafından yapılacak açıklamalarla birlikte Berberoğlu’nun yaşamına dair daha kapsamlı bilgilerin netleşmesi bekleniyor.

VOLKAN BERBEROĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Volkan Berberoğlu, Ömerağa Mahallesi’nde bulunan eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırı sırasında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Berberoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan diğer kişilerden birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Saldırının nedeni ve arka planına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

