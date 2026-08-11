Vlahovic uçak takip kodu ne, Vlahovic İstanbul'a saat kaçta inecek?

Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic heyecanı zirveye çıktı. Juventus ile yollarını ayırmasının ardından siyah-beyazlı ekiple anlaşmaya vardığı belirtilen Sırp forvetin İstanbul'a gelişi için geri sayım başladı. Transfer gelişmesini yakından takip eden taraftarlar, Vlahovic'in uçağı nerede, uçak takip kodu nedir ve Vlahovic İstanbul'a saat kaçta inecek? sorularına yanıt arıyor.

VLAHOVIC UÇAK TAKİP KODU NE, İSTANBUL'A SAAT KAÇTA İNECEK?

Beşiktaş'ın transferi için anlaşmaya vardığı Dusan Vlahovic'te artık son aşamaya gelindi. Siyah-beyazlı taraftarların büyük heyecanla beklediği Sırp golcünün yarın saat 14.30'da İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Vlahovic'in gelişini takip etmek isteyen futbolseverler ise “Vlahovic uçak takip kodu ne?” ve “Vlahovic İstanbul'a saat kaçta inecek?” sorularına yanıt arıyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın transferi tamamlamak amacıyla Belgrad'a uçtuğu öğrenilirken, Vlahovic'in İstanbul'a gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Ancak yıldız futbolcunun kullanacağı uçağın uçak takip kodu henüz paylaşılmadı.

VLAHOVIC İSTANBUL'A SAAT KAÇTA GELECEK?

Beşiktaş'ın yeni transferi olması beklenen Dusan Vlahovic'in yarın saat 14.30'da İstanbul'da olması bekleniyor. Sırp golcünün İstanbul'a gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçirilmesi ve herhangi bir sorun yaşanmaması halinde resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor.

Vlahovic'in İstanbul'a geliş saatinin açıklanmasının ardından taraftarların havalimanındaki bekleyişi de başladı. Özellikle sosyal medyada futbolcunun uçağının anlık konumunu takip etmek isteyen taraftarlar, uçuş kodunu araştırıyor.

VLAHOVIC UÇAK TAKİP KODU BELLİ OLDU MU?

Dusan Vlahovic'i taşıyacak uçağın uçak takip kodu henüz resmi olarak paylaşılmadı. Bu nedenle şu aşamada Vlahovic'in uçağını canlı olarak takip etmeyi sağlayacak doğrulanmış bir uçuş kodu bulunmuyor.

Uçuş bilgileri veya uçak takip kodu Beşiktaş ya da oyuncu cephesinden paylaşılması halinde, futbolseverler uçağın kalkış noktasını, İstanbul'a tahmini varış zamanını ve uçuşun anlık durumunu takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ'TA VLAHOVIC TRANSFERİNDE SON AŞAMA

Beşiktaş yönetimi, Dusan Vlahovic transferini tamamlamak için son günlerde yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Başkan Serdal Adalı'nın da sürecin son aşamasında devreye girmesiyle birlikte transferde önemli mesafe katedildi.

Sportif direktör Eduard Graf'ın Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Başkan Serdal Adalı, Önder Özen ve Eduard Graf'ın dahil olduğu görüşmelerde Vlahovic cephesiyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

VLAHOVIC'E 8 MİLYON EURO MAAŞ

Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic'e sunduğu sözleşmenin mali detayları da belli oldu. Siyah-beyazlıların Sırp golcüye yıllık 8 milyon Euro maaş teklif ettiği, son görüşmelerde ise bonus ve imza parasının artırıldığı aktarıldı.

Taraflar arasında anlaşmanın sağlanmasının ardından Vlahovic'in 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. 26 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a gelişinin ardından transferin resmi olarak açıklanması için gerekli işlemlerin tamamlanması planlanıyor.

VLAHOVIC NE ZAMAN İMZA ATACAK?

Dusan Vlahovic'in İstanbul'a geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Kontrollerde herhangi bir sorun çıkmaması halinde Sırp yıldızın Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atması ve transferinin kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Siyah-beyazlı taraftarlar ise şimdiden Vlahovic'in İstanbul'a geliş saatini ve uçak takip kodunu araştırmaya başladı. Şu an için bilinen bilgi, golcünün yarın saat 14.30'da İstanbul'da olmasının beklendiği ve uçak takip bilgilerinin henüz açıklanmadığı yönünde.