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Vlahovic neden yok, Vlahovic Beşiktaş-Erzurumspor maçında yok mu?

Vlahovic neden yok, Vlahovic Beşiktaş-Erzurumspor maçında yok mu?
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Vlahovic neden yok, Vlahovic Beşiktaş-Erzurumspor maçında yok mu? Beşiktaş'ın Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Sırp golcünün kadroda yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, Vlahovic'in maç kadrosunda neden bulunmadığını ve karşılaşmada forma giyip giymeyeceğini araştırıyor.

Beşiktaş-Erzurumspor maçı öncesinde gözler maç kadrosuna çevrilirken, Vlahovic'in neden olmadığı sorusu gündeme geldi. “Vlahovic Beşiktaş-Erzurumspor maçında yok mu?” sorusuna yanıt arayan futbolseverler, yıldız oyuncunun kadroda bulunmamasının nedenini ve maçta forma giyip giyemeyeceğini merak ediyor. İşte Vlahovic'in son durumu...

VLAHOVIC NEDEN YOK? VLAHOVIC BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'in Erzurumspor karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK tarafından 1 maç men cezasına çarptırılan Sırp golcü için siyah-beyazlı yönetim Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. Peki, Vlahovic neden yok, Vlahovic Beşiktaş-Erzurumspor maçında yok mu? İşte yıldız futbolcunun son durumu...

VLAHOVIC NEDEN YOK?

Dusan Vlahovic, Fenerbahçe ile oynanan olaylı derbinin ardından PFDK'ya sevk edildi ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi kapsamında 1 maç men cezası aldı. Beşiktaş yönetimi ise verilen cezanın kaldırılması için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

Siyah-beyazlı kulüp, Vlahovic'in cezasının tamamen iptal edilmesini veya ertelenmesini talep etti. Ancak yapılan başvuru sonrası beklenen karar Beşiktaş'ın istediği yönde çıkmadı.

VLAHOVIC BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR MAÇINDA YOK MU?

Tahkim Kurulu, Dusan Vlahovic'e verilen 1 maçlık men cezasını onadı. Böylece Sırp golcünün cezası kesinleşirken Vlahovic, Beşiktaş'ın Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın önemli hücum oyuncularından biri olan Vlahovic'in yokluğu, karşılaşma öncesinde teknik heyetin kadro planlamasında da önemli bir değişikliğe neden olacak.

VLAHOVIC'İN CEZASI KALKTI MI?

Beşiktaş'ın Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz sonucunda Vlahovic'in 1 maçlık cezası kaldırılmadı. Kurulun cezayı onamasıyla birlikte yıldız futbolcunun Erzurumspor karşısında oynama ihtimali de ortadan kalktı.

VLAHOVIC ERZURUMSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Hayır. Vlahovic, Tahkim Kurulu'nun 1 maçlık men cezasını onaması nedeniyle Beşiktaş-Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Sırp santrfor cezasını bu karşılaşmada çekecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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