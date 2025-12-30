Vizontele Tuuba filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Vizontele Tuuba filmi ne zaman, nerede çekildi?

Beyaz perdedeki başarısının ardından televizyon izleyicisiyle yeniden buluşan Vizontele Tuuba, ekran başındakileri etkisi altına alıyor. Filmi izlemeyi düşünenlerin aklındaki "Vizontele Tuuba'nın konusu ne?", "Oyuncu kadrosunda kimler var?" ve "Film ne anlatıyor?" gibi soruların yanıtlarını bu içerikte detaylı şekilde ele alıyoruz.

VİZONTELE TUUBA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Vizontele Tuuba filmi, 1980 darbesinin ardından Güneydoğu Anadolu'nun ücra bir köyünde yaşanan olayları konu alır. Siyasal çatışmaların gölgesinde, devlet tarafından sürgün edilen bir memur ailesinin köye gelişiyle birlikte değişen dengeler, halkın yaşamına farklı bir yön verir.

Film, köy halkının baskılarla, yasaklarla ve ideolojik ayrışmalarla baş etmeye çalıştığı bir dönemi yansıtırken, umut ve masumiyetin simgesi olarak görülen Tuba karakteri ile duygu dolu bir hikâyeye dönüşür.

Deli Emin'in gözünden anlatılan bu öykü, mizah ve dramı harmanlayarak izleyiciye çarpıcı bir bakış sunar. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan senaryo, toplumsal değişimin küçük bir köyde nasıl hissedildiğini sade ama etkileyici bir dille aktarır.

VİZONTELE TUUBA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yılmaz Erdoğan – Deli Emin

Tarık Akan – Güner Sernikli (sürgün edilen devlet memuru)

Demet Akbağ – Sıti Ana

Tuba Ünsal – Tuba Sernikli (filmdeki masumiyetin sembolü)

Altan Erkekli – Başkan Nazmi

İclal Aydın – Reyhan

Tolga Çevik – Nazif

İdil Fırat – Aysel Sernikli

Salih Kalyon, Tuncer Salman, Erdal Tosun, Bican Günalan, Şener Kökkaya gibi pek çok değerli oyuncu da filmde yer alıyor.

VİZONTELE TUUBA FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmdeki birçok sahne, Van'ın Gevaş ilçesinde çekilmiştir. Doğal atmosferi ve otantik yapısı sayesinde film, hem görsel anlamda zenginlik sunmuş hem de dönemin ruhunu yansıtan sahnelerle öne çıkmıştır.

Ayrıca, filmin bazı sahneleri de Ankara Aydınlıkevler Lisesi'nde çekilmiştir. Bu detay, Yılmaz Erdoğan'ın kendi hayatından izler taşıyan öğeleri filme nasıl taşıdığının da bir göstergesidir.