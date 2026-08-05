Vizontele Tuuba filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Vizontele Tuuba filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve ilk filmin devamı niteliğindeki Vizontele Tuuba, hem güçlü oyuncu kadrosu hem de 1980'li yılların atmosferini başarılı şekilde yansıtmasıyla Türk sinemasının kült yapımları arasında gösteriliyor. İşte Vizontele Tuuba filmi hakkında merak edilen tüm detaylar…

VİZONTELE TUUBA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Vizontele Tuuba filminin çekimleri ağırlıklı olarak Van'ın Gevaş ilçesinde gerçekleştirildi. İlk filmde olduğu gibi doğal dokusu ve dönemin atmosferini yansıtan Gevaş, filmin ana çekim merkezi oldu.

Bunun yanı sıra filmin bazı sahneleri ise Ankara'da bulunan Aydınlıkevler Lisesi'nde çekildi. Yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın eğitim gördüğü okul, filmde önemli mekanlardan biri olarak kullanıldı.

VİZONTELE TUUBA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Vizontele Tuuba'nın çekimleri 2003 yılında tamamlandı. Film, hazırlık sürecinin ardından 23 Ocak 2004 tarihinde sinemalarda vizyona girdi. İlk film Vizontele'nin gördüğü büyük ilginin ardından çekilen devam filmi, kısa sürede milyonlarca izleyiciye ulaşmayı başardı.

VİZONTELE TUUBA FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, ilk yapımda televizyonla tanışan kasabanın hikâyesini bu kez 1980 yazında sürdürüyor. Kasabada artık bazı evlerde televizyon bulunmaktadır ve akşamları insanlar televizyon izlemek için bir araya gelmektedir.

Kasabanın sevilen karakteri Deli Emin, tabela işleriyle uğraşırken kasabaya yeni atanan kütüphaneci Güner Bey ile tekerlekli sandalyedeki kızı Tuba kasabanın hayatına yeni bir soluk getirir. Tuba'nın sıcak ve samimi kişiliği, kasaba halkıyla kurduğu bağ ve dönemin siyasi atmosferi filmin duygu yüklü hikâyesinin temelini oluşturur. Komedi ve dram unsurlarını bir araya getiren yapım, dostluk, sevgi ve dayanışma temalarını etkileyici şekilde işler.

VİZONTELE TUUBA FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin zengin oyuncu kadrosunda Türk sinemasının önemli isimleri yer alıyor:

• Yılmaz Erdoğan – Deli Emin

• Tarık Akan – Güner Sernikli

• Demet Akbağ – Sıti Ana

• Altan Erkekli – Başkan Nazmi

• Tuba Ünsal – Tuba Sernikli

• İclal Aydın – Reyhan

• Tolga Çevik – Nazif

• İdil Fırat – Aysel Sernikli

• Bican Günalan – Sezgin

• Şener Kökkaya – Basri

• Salih Kalyon

• Tuncer Salman

• Erdal Tosun

• Bülent İnal

• Cezmi Baskın

• Zerrin Sümer

• Sinan Bengier

• Caner Alkaya

• Selim Erdoğan ve birçok başarılı oyuncu.

Vizontele Tuuba, yalnızca nostaljik atmosferiyle değil; güçlü senaryosu, etkileyici karakterleri ve usta oyunculuk performanslarıyla da yıllardır ilgi görmeye devam ediyor. 1980'li yılların toplumsal yapısını mizah ve dram dengesiyle anlatan film, her yayınlandığında geniş bir izleyici kitlesi tarafından yeniden ilgiyle izleniyor.