Virtus Bologna Beşiktaş maçı hangi kanalda, Virtus Bologna Beşiktaş maçı nereden CANLI izlenir?

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Virtus Bologna – Beşiktaş maçı bu akşam, 30 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.30’da başlayacak. Bologna’daki Segafredo Arena’da oynanacak karşılaşma, Türkiye’de Euroleague’in yayıncısı S Sport’un S Sport 2 kanalından ve S Sport Plus dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak. İşte Virtus Bologna – Beşiktaş maçının saati, salonu ve yayın bilgileri.

VİRTUS BOLOGNA BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Virtus Bologna ile Beşiktaş arasındaki Euroleague karşılaşması, Türkiye’de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

VİRTUS BOLOGNA BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. S Sport 2 ve S Sport Plus ücretli yayın yaptığı için karşılaşma şifresiz olarak izlenemeyecek. Maçı takip etmek isteyenlerin S Sport ya da S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

VİRTUS BOLOGNA BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maçı televizyondan izlemek isteyenler, S Sport 2’ye Turkcell TV+ üzerinde 78 numaralı kanaldan ulaşabilecek. S Sport 2, Disney Plus’ın internet yayını üzerinden de izlenebiliyor. Dijital platform S Sport Plus ise karşılaşmayı internet üzerinden izleme imkânı sunuyor; S Sport Plus’ın Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

VİRTUS BOLOGNA BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bu akşam, 30 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.30’da, İtalya yerel saatiyle ise 20.30’da başlayacak.

VİRTUS BOLOGNA BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Virtus Bologna’nın Euroleague maçlarına ev sahipliği yaptığı Segafredo Arena’da oynanacak. Ev sahibi Virtus Bologna, taraftarı önünde galibiyet hedeflerken, Beşiktaş ise İtalya’dan zaferle dönmenin hesaplarını yapıyor.

VİRTUS BOLOGNA HANGİ TAKIM?

Virtus Bologna, İtalyan basketbolunun en köklü ve başarılı kulüplerinden biri. Siyah-beyazlı İtalyan ekibi, 1998 ve 2001’de Euroleague şampiyonluğu kazanarak Avrupa basketbolunun zirvesine çıkmıştı. Kulüp, İtalya Ligi’nde de çok sayıda şampiyonluğa sahip.

BEŞİKTAŞ’IN EUROLEAGUE HAFTASI

Beşiktaş, Euroleague’in çift maç haftasının ilk karşılaşmasında İstanbul’da Yunan ekibi Olympiakos’u ağırlamıştı. Siyah-beyazlılar, haftanın ikinci maçında Bologna deplasmanında mücadele edecek.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı S Sport üzerinden izlenmesi öneriliyor.