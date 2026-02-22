Haberler

Güncelleme:
Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz'la Joker, her bölümde izleyicilere yöneltilen sorularla gündem olmayı sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrası sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılarak büyük merak uyandırıyor. Vincent van Gogh'un ünlü "Yıldızlı Gece" tablosunda yer alan büyük ağacın ismi nedir?

VİNCENT VAN GOGH'UN ÜNLÜ "YILDIZLI GECE" TABLOSUNDA YER ALAN BÜYÜK AĞACIN İSMİ NEDİR?

Ladin Ağacı
Kayısı Ağacı
Ceviz Ağacı
ServiAğacı

Cevap: Ceviz Ağacı
BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

