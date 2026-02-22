Villarreal Valencia maçı hangi kanalda, Villarreal Valencia nereden CANLI izlenir?

La Liga'da puan tablosunu yakından ilgilendiren Villarreal– Valencia karşılaşması öncesi, maçın canlı yayın detayları gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Villarreal Valencia maçı hangi kanalda yayınlanacak, karşılaşma şifresiz mi, nereden CANLI izlenir gibi sorular futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Villarreal–Valencia maçına dair canlı yayın kanalı ve izleme alternatifleriyle ilgili tüm detaylar…

VILLARREAL VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri futbolseverlerle buluşuyor. Villarreal ile Valencia arasında oynanacak mücadele, Türkiye'de birden fazla platformdan canlı olarak yayınlanacak. Villarreal–Valencia maçını canlı izlemek isteyenler için yayıncı kanallar ve maç saati netlik kazandı.

VILLARREAL VALENCIA MAÇI HANGİ KANALLARDAN CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal ile Valencia arasındaki La Liga karşılaşması; S Sport Plus, Idman TV ve S Sport ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Maçı takip etmek isteyen izleyiciler, dijital platformlar ve TV kanalları üzerinden karşılaşmayı canlı izleyebilecek.

S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLEME BİLGİLERİ

S Sport Plus, Villarreal–Valencia maçını internet ve uydu üzerinden şifreli olarak yayınlıyor. Platform, numaralı kanallar ve dijital üyelik sistemi üzerinden erişim sağlıyor. Karşılaşma, mobil cihazlar ve akıllı televizyonlar üzerinden de canlı izlenebilecek.

S SPORT CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport kanalı, Villarreal–Valencia mücadelesini Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Vodafone TV platformları üzerinden canlı yayınlayacak. Karşılaşma, Türksat uydusu ve internet yayını aracılığıyla da izlenebilecek.

VILLARREAL VALENCIA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

La Liga'daki Villarreal–Valencia karşılaşması, 22 Şubat Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

VILLARREAL VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadele, 23.00'te başlayacak.

VILLARREAL VALENCIA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Villarreal ile Valencia'nın karşı karşıya geleceği La Liga maçı, Villarreal'in sahasında, Estadio de la Cerámica'da oynanacak.