Villarreal PSG maçı hangi kanalda, Villarreal PSG nereden CANLI izlenir?

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Villarreal, iç saha avantajını kullanarak PSG karşısında 3 puan hedefliyor. Fransız ekibi ise zorlu İspanya deplasmanından galibiyetle dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Villarreal PSG maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

VILLARREAL PSG HANGİ KANALDA?

Villarreal PSG maçı, tabii Spor 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. tabii Spor 2'nin yayınına yalnızca internet üzerinden erişilebiliyor. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

VILLARREAL PSG NEREDEN CANLI İZLENİR?

Villarreal PSG maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 2 kanalında takip edebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

VILLARREAL PSG MAÇI NE ZAMAN?

Villarreal PSG maçı bugün, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

VILLARREAL PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Villarreal PSG maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

VILLARREAL PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Villarreal ile PSG arasındaki karşılaşma, İspanya'nın Villarreal kentindeki Estadio de la Cerámica'da oynanacak. Ev sahibi Villarreal, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.