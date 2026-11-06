VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? (2026-2027)

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2026-2027 eğitim öğretim yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından verilen burslara başvuru yapan öğrenciler, sonuçların ilan edileceği tarihi bekliyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerini ilgilendiren burs sürecinde gözler, VGM tarafından yapılacak resmî açıklamaya çevrildi. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte 2026-2027 VGM burs sonuçlarına ilişkin merak edilenler…

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı VGM burs sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih ve saat henüz resmî olarak duyurulmadı.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı VGM burs sonuçlarının açıklanacağı kesin gün ve saat henüz resmî olarak duyurulmadı. Burs başvurularını tamamlayan öğrenciler, değerlendirme sürecinin sonuçlanmasının ardından yapılacak ilanı bekliyor.

VGM burs sonuçları, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencileri için ayrı süreçler kapsamında açıklanacak. Paylaşılan takvime göre ortaöğrenim burs sonuçlarının kasım ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanması ise KYK burs değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleşecek.

ORTAÖĞRENİM VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı VGM ortaöğrenim burs sonuçlarının kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Ortaöğrenim bursuna başvuran öğrenciler, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlarını VGM'nin resmî internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

YÜKSEKÖĞRENİM VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanma süreci, KYK burs değerlendirmeleriyle bağlantılı olarak ilerliyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğrenim burs sonuçlarının, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen KYK burs değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanması öngörülüyor.

VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

2026-2027 VGM burs sonuçları, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından kurumun internet sitesinde yayımlanacak sonuç sorgulama ekranına erişerek başvuru durumlarını kontrol edebilecek.

Sonuç sorgulama işlemi için adayların VGM'nin resmî internet sitesi olan vgm.gov.tr adresini ziyaret etmesi gerekiyor. İlan edilecek sonuç ekranında T.C. kimlik numarası ve sistem tarafından istenen diğer kişisel bilgilerin girilmesiyle başvuru durumuna ilişkin bilgi edinilebilecek.

Öğrenciler, sonuç sorgulama ekranının erişime açılmasıyla birlikte burs başvurularının değerlendirme durumunu kontrol edebilecek. Sonuçlara ilişkin duyurular ve sorgulama ekranına yönelik bilgilendirmeler için VGM'nin resmî internet sitesinin takip edilmesi gerekiyor.