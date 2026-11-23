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VGM BURS Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2026-2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs sonuçlarını açıkladı. 22-31 Ekim 2026 tarihleri arasında üniversite öğrencilerinden alınan burs başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı ve sonuçlar erişime açıldı. Başvuru yapan ön lisans ve lisans öğrencileri, VGM burs sonuçları sorgulama ekranı üzerinden burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor. Peki, 2026 VGM üniversite burs sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarını 23 Kasım 2026 tarihinde açıkladı. Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruda, 22-31 Ekim 2026 tarihleri arasında alınan başvuruların değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı ve sonuçların sorgulamaya açıldığı bildirildi.

Böylece ön lisans ve lisans öğrencilerinin merakla beklediği VGM üniversite burs sonuçları belli oldu.

VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebiliyor. Öğrenciler, kurumun duyurusunda yer alan sonuç sorgulama bağlantısını kullanarak başvuru durumlarına ulaşabiliyor.

VGM üniversite burs sonuçları sorgulama ekranı: VGM Resmi Sonuç Sorgulama Sayfası

Ayrıca sonuç duyurusu ve burs hizmetlerine ilişkin bilgilere Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.

VGM BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2026-2027 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin şu adımları takip etmesi gerekiyor:

Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesine girin.

2026-2027 eğitim yılı burs duyuruları bölümünü açın.

Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için verilen sorgulama bağlantısına tıklayın.

Açılan sonuç ekranındaki ilgili alanları doldurun.

Başvuru durumunuzu görüntüleyin.

VGM BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026 yılı için açıkladığı yükseköğrenim burs miktarı aylık 4 bin TL olarak belirlendi. Burs almaya hak kazanan üniversite öğrencilerine ödemeler, kurumun belirlediği usul ve takvim doğrultusunda yapılıyor.