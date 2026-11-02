VGM BURS SONUÇLARI 2026: (ilkokul/ortaokul/ lise) VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere sağlanan eğitim yardımlarında başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik alınan burs başvurularının değerlendirme süreci devam ediyor. Peki, 2026 VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İlkokul, ortaokul ve lise burs sonuçları nereden öğrenilecek? İşte ayrıntılar...

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2026?

2026-2027 eğitim öğretim yılı VGM ortaöğrenim burs sonuçları henüz açıklanmadı. Vakıflar Genel Müdürlüğünün 21 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı duyuruda, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim yardımı başvurularının tamamlandığı ve değerlendirme işlemlerine başlandığı bildirildi.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ilkokul, ortaokul ve lise burs sonuçlarının açıklanacağı kesin tarihi henüz duyurmadı.

Geçmiş yıllardaki sonuç takvimi dikkate alındığında, 2026 VGM ortaöğrenim burs sonuçlarının kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Ancak sonuçların ilan edileceği gün ve saat konusunda kurum tarafından yapılmış kesin bir açıklama bulunmuyor.

VGM İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

VGM burs sonuçları, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Başvuru yapan öğrenciler, sonuç duyurusunun ardından kurumun burs sorgulama ekranına girerek değerlendirme sonuçlarını görüntüleyebilecek.

VGM burs sonucu sorgulama işlemi için şu adımlar izlenebilecek:

Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan www.vgm.gov.tr adresine girilir.

Duyurular veya burs başvuruları bölümüne ulaşılır.

2026-2027 eğitim yılı ortaöğrenim burs sonuçları duyurusu açılır.

İlgili sorgulama ekranından başvuru sonucu kontrol edilir.

2026 VGM ORTAÖĞRENİM BURSU NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlenen ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1.750 TL olarak açıklandı.

Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine sağlanan eğitim desteği, belirlenen şartları taşıyan ve değerlendirme sonucunda burs almaya hak kazanan öğrencilere verilecek.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERDİ?

2026-2027 eğitim öğretim yılı VGM ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları 6 Ekim 2026 tarihinde başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için başvurular 20 Ekim 2026 saat 23.59'da sona erdi.