Veysel Şahin, Türkiye'nin yakın geçmişinde "bahis baronu" olarak kamuoyuna yansıyan ve yasa dışı bahis, örgüt kurmak ve kara para aklama suçlarıyla adı sıkça gündeme gelen iş insanıdır. Peki, Veysel Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Veysel Şahin ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Detaylar...

VEYSEL ŞAHİN KİMDİR?

Handikap Operasyonu ile Türkiye'de yasa dışı çevrimiçi bahis çetesi faaliyetlerinin ortaya çıkarıldığı süreçte ön plana çıkmıştır. Şahin, Emniyet güçlerinin uzun süren teknik ve fiziki takibi sonucu organize yasa dışı bahis ağını yönettiği iddiasıyla soruşturma konusu olmuştur. Yıllar boyunca yasa dışı bahis gelirlerinin bir kısmının burada yönetildiği ileri sürülmüştür.

VEYSEL ŞAHİN NE İŞ YAPIYOR?

Hakkında ileri sürülen iddialara göre Veysel Şahin uzun yıllar uluslararası yasa dışı bahis ağının liderliğini yürütmüştür. Bu illegal bahis ağının İngiltere, Türkiye ve Kıbrıs merkezli olduğu ve yüksek hacimli bahis etkinliklerine aracılık ettiği belirtilmiştir.

VEYSEL ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

Veysel Şahin'in doğum tarihi veya yaşına ilişkin resmi ve açıklanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

VEYSEL ŞAHİN NERELİ?

Medya raporlarına göre Veysel Şahin, Türkiye'nin Sivas ilinin Koyulhisar ilçesine bağlı Boyalı Köyü'nde doğmuştur ve köken olarak bu bölgeyle ilişkilendirilir.

VEYSEL ŞAHİN'İN SERVETİ NE KADAR?

Veysel Şahin'in serveti hakkındaki rakamlar kesin olarak doğrulanmış değildir ve bu konudaki bilgiler yaygın iddialar ve çeşitli raporlara dayanmaktadır.