Venezuela Türkiye CANLI izleme linki var mı, Venezuela Türkiye nereden şifresiz izlenir?

A Milli Takım'ın Venezuela karşısında çıkacağı hazırlık maçı öncesinde gözler canlı yayın ekranlarına çevrildi. "Venezuela Türkiye canlı izleme linki var mı?" ve "Venezuela Türkiye maçı nereden şifresiz izlenir?" sorularına yanıt arayan futbolseverler, karşılaşmayı kesintisiz takip edebilecekleri yayın bilgilerini öğrenmek istiyor. Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanacak mücadele, milyonlarca taraftar tarafından yakından takip edilecek.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Venezuela ile Türkiye arasındaki hazırlık maçı 7 Haziran 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, iki takım için de önemli bir hazırlık sınavı niteliği taşıyacak.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele Türkiye saati ile 01.00'de başlayacak. Gece saatlerinde oynanacak karşılaşma milyonlarca taraftar tarafından takip edilecek.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Venezuela - Türkiye hazırlık karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler maçı şifresiz şekilde izleyebilecek.

ATV CANLI YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

ATV yayınlarına Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24 ve Turkcell TV+ 24 numaralı kanallar üzerinden ulaşılabiliyor. Ayrıca ATV, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın hizmeti sunuyor.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hazırlık mücadelesi, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Fort Lauderdale kentindeki Chase Stadyumu'nda oynanacak. Modern yapısıyla dikkat çeken stadyum, iki ekibin kritik sınavına ev sahipliği yapacak.

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI ÖNCESİ SON PROVASINA ÇIKIYOR

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, Venezuela karşısında Dünya Kupası öncesindeki son hazırlıklarından birini gerçekleştirecek. Teknik heyet, oyuncuların son durumunu değerlendirme fırsatı bulurken futbolseverler de Ay-Yıldızlı ekibin performansını yakından takip edecek.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

7 Haziran 2026 Pazar günü saat 01.00'de başlayacak Venezuela - Türkiye mücadelesi, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı televizyon ve dijital yayın platformları üzerinden takip edebilecek.