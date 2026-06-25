Venezuela deprem SON DAKİKA! Venezuela deprem can kaybı kaç oldu?

Venezuela, 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki güçlü depremle sarsıldı. Başkent Caracas başta olmak üzere birçok kentte ciddi yapısal hasar meydana gelirken, ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. İlk belirlemelere göre çok sayıda bina çöktü, havalimanı faaliyetleri durduruldu ve geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Peki, Venezuela deprem can kaybı kaç oldu? Detaylar haberimizde.

VENEZUELA DEPREM SON DAKİKA!

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela’daki sarsıntılara ilişkin verilerini güncelleyerek depremlerin büyüklüğünü 7,5 ve 7,2 olarak açıkladı. İlk depremin Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda meydana geldiği, ikinci depremin ise San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleştiği bildirildi.

USGS verilerine göre depremlerin yalnızca 39 saniye arayla meydana gelmesi, bölgede yıkım etkisini artıran en önemli faktörlerden biri oldu. Depremlerin derinlikleri ise sırasıyla 10 kilometre ve 21,9 kilometre olarak kaydedildi.

BAŞKENT CARACAS VE ÇEVRESİNDE YIKIM

Depremlerin ardından başkent Caracas’ta bazı binaların çöktüğü bildirildi. Özellikle eski yapıların yoğun olduğu bölgelerde ciddi hasar oluştu. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

İnternet altyapısında yaşanan çökme nedeniyle bazı bölgelerden bilgi akışı kesilirken, hasarın tam boyutunun henüz netleşmediği aktarıldı.

MAIQUETIA HAVALİMANI’NDA KRİTİK ÇÖKME

Uluslararası Maiquetia Havalimanı’nda meydana gelen tavan çökmesi, ulaşım krizini derinleştirdi. Güvenlik gerekçesiyle tüm uçuşlar iptal edildi. Yetkililer, havalimanının ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağını açıkladı.

ÜLKE GENELİNDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremlerin ardından olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Caracas’ta yapılan açıklamada, ülkenin acil durum mekanizmalarının devreye alındığı ve tüm güvenlik birimlerinin seferber edildiği belirtildi.

Rodriguez ayrıca, “gerçek bir trajedi yaşandığını” ifade ederek La Guaira eyaletinin en ağır hasarı alan bölgelerden biri olduğunu vurguladı.

VENEZUELA DEPREM CAN KAYBI KAÇ OLDU?

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez tarafından yapılan ilk resmi açıklamaya göre, meydana gelen iki büyük depremde 32 kişi hayatını kaybetti, 700’den fazla kişi ise yaralandı.

Yetkililer, enkaz altında olabileceği değerlendirilen kişiler nedeniyle can kaybı sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Depremin ardından ülke genelinde arama kurtarma ekipleri hızla harekete geçirildi. Enkaz bölgelerinde çalışmaların sürdüğü, özellikle La Guaira ve Caracas çevresinde yoğun müdahale yapıldığı aktarıldı.

HASARIN BOYUTU HALA NETLEŞMEDİ

İletişim altyapısında yaşanan kesintiler ve bazı bölgelerde erişim zorluğu nedeniyle, toplam hasar ve can kaybına ilişkin kesin verilerin ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor. Yetkililer, durumun “dinamik ve değişken” olduğunu vurgulayarak güncel bilgilendirme yapılacağını açıkladı.