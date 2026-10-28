Venezia Inter maçı hangi kanalda, Venezia Inter maçı nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Venezia – Inter maçı bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.30’da başlayacak. Karşılaşma, Türkiye’de Serie A’nın yayıncısı S Sport’un dijital platformu S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Venezia – Inter maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

VENEZİA İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Venezia ile Inter arasındaki Serie A karşılaşması, Türkiye’de S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

VENEZİA İNTER MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. S Sport Plus ücretli bir dijital platform olduğu için karşılaşma şifresiz olarak izlenemeyecek. Maçı takip etmek isteyenlerin S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

VENEZİA İNTER MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, S Sport Plus’ın resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden yayına ulaşabilecek. S Sport Plus’ın Digiturk, D-Smart, Tivibu veya benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmadığı için maç yalnızca internet üzerinden izlenebilecek. Akıllı televizyonlarda ise S Sport Plus uygulaması aracılığıyla yayın takip edilebiliyor.

VENEZİA İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.30’da, İtalya yerel saatiyle ise 18.30’da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

VENEZİA İNTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Venedik’teki Stadio Pierluigi Penzo’da oynanacak. İtalya’nın en eski stadyumları arasında yer alan Penzo, Venedik’in Sant’Elena Adası’nda bulunuyor. Kanallarla çevrili şehirdeki stada taraftarların önemli bir kısmının tekneyle ulaşması, Penzo’yu dünyanın en ilginç stadyumlarından biri haline getiriyor.

VENEZİA VE İNTER HANGİ TAKIM?

Venezia, İtalya’nın tarihi şehri Venedik’i temsil eden bir kulüp. Venezia, taraftarı önünde dev rakibi karşısında sürpriz bir sonuç peşinde olacak. Inter ise İtalya’nın Milano kentinin köklü kulüplerinden biri. Avrupa Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde üç kez şampiyonluk yaşayan Inter, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele ediyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı S Sport Plus üzerinden izlenmesi öneriliyor.