Veliaht dizisi final mi yapıyor? Veliaht dizisi bitecek mi?


Güncelleme:
Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht, başrollerini Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekti. Ancak düşük reytingler ve maç günlerine denk gelen yayın takvimi, dizinin geleceği hakkında soru işaretleri oluşturdu. Peki, Veliaht dizisi final mi yapıyor? Veliaht dizisi bitecek mi? Detaylar haberimizde.



VELİAHT DİZİSİ BİTECEK Mİ?

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrollerde yer aldığı Veliaht dizisi, büyük umutlarla ekran yolculuğuna başladı. Ancak dizinin reytingleri istikrar sağlayamayınca, izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları dizinin final yapacağına dair spekülasyonlar üretmeye başladı.

Kars çekimlerine taşınan dizinin beklenen olumlu etkisi, yayın günlerinin maç takvimiyle çakışması nedeniyle yeterince yüksek olmadı. Bu durum, dizinin devam edip etmeyeceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı.



VELİAHT DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR? BİRSEN ALTUNTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Dizinin final yapacağı iddialarına ilişkin ilk resmi açıklama, Birsen Altuntaş tarafından yapıldı. Altuntaş, X hesabında bir takipçisinin sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Yok canım, şu an alınan bir final kararı yok. Olsa zaten ben yazarım. Bu haftaya da bakılır. Reytingleri kötü giderse duruma göre karar verilir. Maçlara denk geliyor tabii..."

