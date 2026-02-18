Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht, yayınlandığı günden bu yana izleyicilerin ilgisini çekse de düşük reytingler nedeniyle sık sık gündeme geldi. Dizinin hikayesi, Kars'a taşınarak kısa süreli bir artış yakalasa da, beklenen büyük yükseliş bir türlü gerçekleşmedi. Peki, Veliaht dizisi final mi yapıyor? Veliaht dizisi bitecek mi? Detaylar haberimizde.

VELİAHT DİZİSİ BİTECEK Mİ?

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrollerde yer aldığı Veliaht dizisi, büyük umutlarla ekran yolculuğuna başladı. Ancak dizinin reytingleri istikrar sağlayamayınca, izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları dizinin final yapacağına dair spekülasyonlar üretmeye başladı.

Kars çekimlerine taşınan dizinin beklenen olumlu etkisi, yayın günlerinin maç takvimiyle çakışması nedeniyle yeterince yüksek olmadı. Bu durum, dizinin devam edip etmeyeceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

VELİAHT DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR? BİRSEN ALTUNTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Dizinin final yapacağı iddialarına ilişkin ilk resmi açıklama, Birsen Altuntaş tarafından yapıldı. Altuntaş, X hesabında bir takipçisinin sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Yok canım, şu an alınan bir final kararı yok. Olsa zaten ben yazarım. Bu haftaya da bakılır. Reytingleri kötü giderse duruma göre karar verilir. Maçlara denk geliyor tabii..."