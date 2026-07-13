Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan Türkiye U18 Genç Milli Takımı Teknik Direktörü Veli Kavlak, görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla istifa kararını kamuoyuyla paylaşan genç teknik adam, görev süresince birlikte çalıştığı ekibe teşekkür ederken, Türk futboluna hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı. Kariyerine farklı bir kulvarda devam edeceğini belirten Kavlak'ın ayrılığı futbol kamuoyunda gündem oldu. Peki, Veli Kavlak kimdir? Veli Kavlak Milli Takım'dan neden istifa etti? Detaylar...

VELİ KAVLAK KİMDİR?

Veli Kavlak, futbolculuk kariyerinde hem Avusturya hem de Türkiye'de önemli kulüplerin formasını giymiş eski milli futbolcudur. Profesyonel kariyerine Avusturya temsilcisi Rapid Wien'de başlayan Kavlak, gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve daha sonra Beşiktaş'a transfer olarak Süper Lig'de uzun yıllar mücadele etmiştir.

Aktif futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık yolunu tercih eden Veli Kavlak, antrenörlük kariyerine Rapid Wien altyapısında başladı. Genç oyuncuların gelişimine yönelik çalışmalar yürüten Kavlak, edindiği deneyimin ardından Türkiye'de görev almaya başladı.

2024-2025 sezonunda Beşiktaş U19 Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenen Veli Kavlak, genç futbolcuların gelişim sürecinde görev yaptı. Bu dönemin ardından Ocak 2026'da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Türkiye U18 Genç Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirildi.

Türkiye U18 Milli Takımı'nın başında toplam 6 karşılaşmaya çıkan genç teknik adam, bu süreçte 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde etti. Milli takım kariyerini maç başına 1,00 puan ortalamasıyla tamamladı.

VELİ KAVLAK MİLLİ TAKIM'DAN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Veli Kavlak, Türkiye U18 Genç Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevinden kendi isteği doğrultusunda ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada ayrılık kararının kişisel tercihi olduğu belirtilirken, herhangi bir farklı gerekçeye ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Genç teknik adam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde yürüttüğüm U18 Genç Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevimden, kendi isteğim doğrultusunda ayrılmış bulunuyorum.

Görev sürem boyunca şahsıma duyulan güven ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Türk futboluna ve Ay-Yıldızlı formaya hizmet etmek benim için her zaman büyük bir onur ve sorumluluk olmuştur. Bundan sonraki süreçte de kariyerime aynı inanç, kararlılık ve heyecanla devam edeceğim.

Türkiye Futbol Federasyonu'na ve tüm Milli Takımlarımıza gelecekte başarılar diliyorum."

Açıklamada, istifa kararının tamamen kendi isteğiyle alındığı ifade edilirken, görev süresine ilişkin teşekkür mesajı ve Türkiye Futbol Federasyonu ile milli takımlara başarı dilekleri paylaşıldı.

Veli Kavlak, Ocak 2026'da başladığı Türkiye U18 Genç Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevini kendi talebi doğrultusunda sonlandırmış oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ayrılığa ilişkin paylaşılan bilgiler kapsamında kamuoyuna yansıyan resmi açıklama, Kavlak'ın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla sınırlı kaldı.