Var Mısın Yok Musun tekrar başladı mı, Var Mısın Yok Musun yeni bölüm ne zaman, Var Mısın Yok Musun hangi günler yayınlanacak?

Var Mısın Yok Musun yeni bölüm ne zaman sorusu, son günlerde arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girdi. Yıllar boyunca milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan programın hangi kanalda, hangi gün ve saatte yayınlanacağı merak edilirken, sunucu koltuğunda kimin oturacağı da izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Peki, Var Mısın Yok Musun yeniden başladı mı, yeni bölümler ne zaman ekrana gelecek? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

VAR MISIN YOK MUSUN TEKRAR BAŞLADI MI? VAR MISIN YOK MUSUN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Var Mısın Yok Musun tekrar başladı mı, yeni bölüm ne zaman? Esra Erol'un sunduğu sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, bir süre ara verdikten sonra yeniden ekranlara dönüyor. Eylül ayı boyunca ATV'nin yayın akışında yer almayan yarışma, yeni bölümüyle 13 Ekim Salı akşamı izleyiciyle buluşacak. İşte Var Mısın Yok Musun'un yeni yayın takvimiyle ilgili tüm detaylar...

VAR MISIN YOK MUSUN TEKRAR BAŞLADI MI?

Evet, Var Mısın Yok Musun yeniden ekranlara dönüyor. ATV, 8 Ekim'de yaptığı duyuruyla yarışmanın yeniden başlayacağını ve yeni yayın günlerini açıkladı. Böylece programın final yaptığına ilişkin iddialar da yanıtını bulmuş oldu.

VAR MISIN YOK MUSUN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümü, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacak. Yarışmanın 38. bölümü olacak bu yayının ardından bir sonraki yeni bölüm ise 14 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

VAR MISIN YOK MUSUN HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Yeni yayın planına göre Var Mısın Yok Musun, bundan sonra haftada iki gün, salı ve çarşamba akşamları izleyiciyle buluşacak. Yarışma, yaz döneminde ise çarşamba, perşembe ve cuma günleri yayınlanıyordu.

VAR MISIN YOK MUSUN HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Var Mısın Yok Musun, ATV ekranlarında saat 20.00'de yayınlanıyor. Yarışmayı televizyon başında izleyemeyecek olanlar, ATV'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden canlı yayına ulaşabilecek.

VAR MISIN YOK MUSUN NEDEN YOKTU?

Var Mısın Yok Musun, eylül ayı boyunca ATV'nin yayın akışında yer almadı. Bu durum, programın sadık izleyicileri arasında yarışmanın sona erip ermediğine dair soru işaretlerine neden oldu. Ancak kanalın yaptığı açıklamayla programın yayın hayatına devam edeceği netlik kazandı.

VAR MISIN YOK MUSUN BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun'da büyük ödül 5 milyon TL olarak uygulanıyor. Yarışmacılar, seçtikleri kutuları açarak yüksek ödülleri oyunda tutmaya ve bankacının teklifleri karşısında doğru kararı vermeye çalışıyor.

ESRA EROL'LA YENİDEN EKRANDA

Türk televizyon tarihinin en sevilen yarışma programları arasında yer alan Var Mısın Yok Musun, uzun bir aradan sonra Esra Erol'un sunumuyla yeniden izleyiciyle buluşmuştu. Daha önce de yarışmanın sunuculuğunu yapan deneyimli televizyoncu, enerjik sunumu ve yarışmacılarla kurduğu samimi iletişimle programın en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.