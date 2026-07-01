Var Mısın Yok Musun Taha kimdir, Taha Günaydın kaç yaşında, nereli?

Yeniden ekranlara dönen “Var Mısın Yok Musun” yarışmasının yeni bölümlerinde yarışan Taha Günaydın, kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yarışmadaki enerjisi ve iddialı tavrıyla öne çıkan yarışmacının hayatı merak konusu olurken, “Taha Günaydın kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları arama motorlarında yoğun ilgi görüyor.

TAHA GÜNAYDIN YARIŞMADA İDDİALI! İSTANBUL ŞİLELİ YARIŞMACI MATEMATİĞİNE GÜVENİYOR

İstanbul'dan yarışmaya katılan Taha Günaydın, bilgi birikimi ve kendine olan güveniyle dikkat çekiyor. Şile doğumlu olan genç yarışmacı, özellikle matematik alanındaki başarısına güvendiğini belirterek yarışmada iddialı isimler arasında yer almayı hedefliyor.

İSTANBUL'DAN YARIŞMAYA KATILIYOR

İstanbul'u temsil eden Taha Günaydın, yarışmaya uzun süredir hazırlandığını ifade ediyor. Disiplinli çalışma programı ve farklı alanlarda edindiği bilgi birikimiyle başarılı bir performans sergilemeyi amaçlayan yarışmacı, güçlü rakipleri karşısında en iyi sonucu almak istiyor.

ŞİLELİ YARIŞMACI DİKKAT ÇEKİYOR

İstanbul'un Şile ilçesinden yarışmaya katılan Taha Günaydın, memleketini en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Yarışma öncesinde heyecanlı olduğunu dile getiren Günaydın, bilgi ve stratejisini doğru şekilde kullanarak ilerlemek istediğini söylüyor.

Taha Günaydın, yarışmadaki en güçlü yönünün matematik olduğunu belirtiyor.