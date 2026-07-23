Var Mısın Yok Musun Hülya neden yok, Hülya nerede, programdan ayrıldı mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da son bölümlerde görülmeyen Hülya, sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden biri oldu. İzleyiciler, "Var Mısın Yok Musun Hülya neden yok?", "Hülya programdan ayrıldı mı?" ve "Hülya nerede?" sorularını araştırırken, yarışmacının programa ilişkin son gelişmeleri yakından takip ediliyor.

VAR MISIN YOK MUSUN HÜLYA NEDEN YOK, PROGRAMDAN AYRILDI MI?

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun programında yaşanan beklenmedik ayrılık izleyicilerin gündemine oturdu. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Hülya Fazla'nın stüdyoda yer almaması, "Var Mısın Yok Musun Hülya neden yok?", "Hülya programdan ayrıldı mı?" ve "Hülya nerede?" sorularını beraberinde getirdi. Programı yakından takip eden izleyiciler, genç yarışmacının ayrılık nedenini araştırmaya başladı.

Esra Erol, program sırasında yaptığı açıklamada Hülya'nın özel sebepler nedeniyle yarışmadan ayrıldığını ifade etti. Açıklamanın ardından Hülya Fazla'nın yarışmaya yeniden dönüp dönmeyeceğine ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmazken, ayrılık haberi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

HÜLYA FAZLA NEDEN YOK?

Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde Esra Erol, Hülya Fazla'nın özel nedenlerden dolayı yarışmadan ayrıldığını açıkladı. Programda detaylı bir gerekçe paylaşılmazken, ayrılığın tamamen kişisel sebeplerden kaynaklandığı belirtildi. Hülya'nın ilerleyen süreçte programa yeniden katılıp katılmayacağı konusunda ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

HÜLYA FAZLA KİMDİR?

23 Şubat 2001 doğumlu olan Hülya Fazla, 25 yaşındadır ve aslen İstanbulludur. Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden mezun olan Hülya Fazla, uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi KPMG Türkiye'nin pazarlama departmanında kurumsal pazarlama uzmanı olarak görev yapmaktadır.

1.80 metre boyundaki genç isim, iş hayatının yanı sıra şirketler arası organizasyonlarda voleybol oynayarak sporla da yakından ilgilenmektedir.

HÜLYA FAZLA'NIN MISS TURKEY YOLCULUĞU

Hülya Fazla, kamuoyunun dikkatini ilk olarak Aralık 2025'te düzenlenen Miss Turkey yarışmasıyla çekti. Yarışmada 2 numarayla podyuma çıkan Fazla, ilk 20 finalist arasında yer almayı başardı. Güzellik yarışmasının ardından televizyon ekranlarına Var Mısın Yok Musun programıyla adım atan genç isim, samimi tavırları ve enerjisiyle kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazandı.

HÜLYA PROGRAMA GERİ DÖNECEK Mİ?

Hülya Fazla'nın yarışmadan ayrılmasının ardından gözler yeni bir açıklamaya çevrildi. Şu ana kadar program yapımcıları veya Hülya Fazla tarafından dönüş tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle genç ismin yeniden Var Mısın Yok Musun kadrosunda yer alıp almayacağı önümüzdeki bölümlerde netlik kazanacak. İzleyiciler ise gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.