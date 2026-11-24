Var Mısın Yok Musun Hilal ne kadar kazandı sorusu, bölümün yayınlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasına girdi. Hilal'in yarışmadan kaç TL ile ayrıldığı henüz netleşmedi. Yarışmacının kutularını açarken bankadan gelen teklifleri kabul edip etmeyeceği ve büyük ödüle ne kadar yaklaşacağı, bölümün sonunda belli olacak. Hilal'in kazandığı tutar netleştiğinde haberimizde güncellenecek.

VAR MISIN YOK MUSUN HİLAL NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde yarışma koltuğuna oturan Hilal'in kazandığı ödül miktarı henüz belli değil. Yarışmanın akışına göre Hilal, kutuları açtıkça bankadan farklı teklifler alıyor. Hilal'in bu tekliflerden birini kabul ederek yarışmayı bırakması ya da sonuna kadar devam ederek kendi kutusundaki ödülü alması, kazanacağı tutarı belirleyecek.