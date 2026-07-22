Haberler

Var Mısın Yok Musun Ali Can ne kadar kazandı, Ali Can kaç TL kazandı?

Var Mısın Yok Musun Ali Can ne kadar kazandı, Ali Can kaç TL kazandı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Var Mısın Yok Musun yarışmasının yeniden başlamasıyla birlikte yarışmacılar yeniden gündemin odağına yerleşti. Programın dikkat çeken isimlerinden Ali Can'nın yarışmada kazandığı para ödülü izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Var Mısın Yok Musun Ali Can ne kadar kazandı, kaç TL ile yarışmaya veda etti? İşte merak edilen detaylar…

Yeniden ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun, yarışmacılarıyla sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Yarışmada performansıyla dikkat çeken Ali Can'nın kazandığı ödül tutarı da en çok araştırılan konular arasına girdi. Var Mısın Yok Musun Ali Can kaç TL kazandı, yarışmadan ne kadar ödülle ayrıldı? İşte yanıtı…

VAR MISIN YOK MUSUN Ali Can NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde büyük ödül heyecanı yaşandı. Yarışmacılar arasından bilgisayar kurasıyla belirlenen Ali Can, günün şanslı ismi olarak büyük ödül için yarışma koltuğuna oturdu. Bölümün yayınlanmasının ardından "Var Mısın Yok Musun Ali Can ne kadar kazandı?" ve "Ali Can kaç TL kazandı?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Yarışmanın yeni bölümünde heyecan dolu anlar yaşanırken, Ali Can'ın açtığı kutular ve bankadan gelen teklifler izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Yarışmanın sonucu kadar ALI CAN'ın kazanacağı ödül miktarı da merak konusu oldu.

BUGÜNÜN ŞANSLI İSMİ ALİ CAN OLDU

Var Mısın Yok Musun'da yarışacak ismi belirlemek için yapılan bilgisayar kurasında Ali Can'ın Ali Can çıktı. Kura sonucunda günün şanslı yarışmacısı olan Ali Can, büyük ödül için yarışma koltuğuna oturdu. Yarışmanın başlamasıyla birlikte stüdyoda ve ekran başındaki izleyicilerde büyük heyecan yaşandı.

VAR MISIN YOK MUSUN ALİ CAN NE KADAR KAZANDI?

Ali Can’ın kazandığı ödül henüz netleşmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi

Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Özgür Özel direkt tarih verdi
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı

Hepsi Haluk Levent yüzünden adliyede! İşte merakla beklenen ifadeleri
Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Havanın aniden kararmasıyla ortaya çıktı, kente kabus gibi çöktü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı

Aylık kazancı dudak uçuklattı

Rusya’da cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı

İş başındayken gardiyanlar yakaladı! Bakmayın sevimliliğine suçu ağır

Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada

Eda ve Şahin'in son anları kamerada
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı

Katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var
330 bin TL'lik elektrikli otomobil geliyor! Fiyatını duyan inanamıyor

330 bin liralık otomobil geliyor
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler