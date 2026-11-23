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Vapurlar iptal mi oldu sorusunun yanıtı evet. 23 Kasım Pazartesi günü Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Karaköy-Eminönü ve Adalar hatları başta olmak üzere çok sayıda vapur seferi iptal edildi. Aşiyan hatlarında güzergâh değişikliğine gidilirken, İDO'nun Bandırma ve Bursa seferleri ile BUDO'nun Bursa- İstanbul ve Armutlu seferlerinde de iptaller yaşandı. Hangi vapur seferlerinin iptal edildiği ve seferlerin ne zaman normale döneceği merak edenler için ayrıntılar şöyle.

23 KASIM ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER LİSTESİ

İstanbul Şehir Hatları'nın açıklamasına göre 23 Kasım Pazartesi günü seferlerin yapılamadığı hatlar şöyle:

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı

Adalar-Beşiktaş Hattı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı

Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı Hattı

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy Hattı

Kadıköy-Karaköy-Eminönü Hattı

Kısa Boğaz Turu

Kadıköy-Beşiktaş Hattı

Kadıköy-Kabataş Hattı

Kadıköy-Haliç Hattı

Beykoz-Sarıyer Hattı

Bostancı-Adalar Ring Hattı

Kabataş-Beşiktaş-Kuzguncuk-Çengelköy Hattı'nda ise yalnızca Kuzguncuk ve Beşiktaş iskelelerine uğranmıyor. Bu hatta seferler tamamen iptal edilmedi.

KADIKÖY VAPURLARI İPTAL Mİ?

Evet. Şehir Hatları'nın duyurusuna göre Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy ve Kadıköy-Haliç hatlarında seferler yapılamıyor. Anadolu ve Avrupa yakaları arasında geçiş yapacak yolcuların Marmaray, metro ve otobüs gibi alternatif ulaşım araçlarını kullanmaları öneriliyor.

ADALAR VAPURLARI İPTAL Mİ?

Olumsuz hava koşulları Adalar ulaşımını da etkiledi. Adalar-Beşiktaş, Bostancı-Adalar Ring, Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı ve Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada hatlarında seferler iptal edildi. Adalar'a gidecek ya da Adalar'dan dönecek yolcuların güncel duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

AŞİYAN HATLARINDA GÜZERGÂH DEĞİŞİKLİĞİ

Şehir Hatları, iki hatta seferlerin ikinci bir duyuruya kadar farklı güzergâhlardan yapılacağını açıkladı:

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı: Seferler Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek güzergâhında yapılıyor.

Aşiyan-Üsküdar Hattı: Seferler Bebek-Üsküdar güzergâhında gerçekleştiriliyor.

Bu hatlarda seferler iptal edilmedi, yalnızca kalkış ve varış iskelesi geçici olarak Bebek'e alındı.

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Kasım Pazartesi günü şu seferleri iptal etti:

07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Kasım Pazartesi günü toplam 12 seferini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:

Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş): 07.00, 09.30, 16.00, 19.00

İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya): 08.00, 11.30, 16.30, 19.30

Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas): 09.30

Armutlu (İhlas)- İstanbul (Kabataş): 10.00

İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas): 11.30

Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya): 13.00

Böylece Bursa ile İstanbul arasında 8, Armutlu bağlantılı hatlarda ise 4 sefer iptal edilmiş oldu.

VAPUR SEFERLERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

İstanbul ve Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli rüzgâr ve elverişsiz deniz koşulları, vapur ve deniz otobüsü seferlerinde aksamalara neden oldu. Şehir Hatları, İDO ve BUDO'nun aldığı iptal kararlarıyla yolcu güvenliğinin sağlanması amaçlandı.

VAPUR SEFERLERİ NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

İptal edilen seferlerin ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin kesin bir saat açıklanmadı. Deniz ulaşımının normale dönmesi, hava ve deniz koşullarının seferler için elverişli hale gelmesine bağlı olacak. Gün içinde yeni iptal ya da güzergâh değişikliği kararları alınabileceği için yolcuların Şehir Hatları, İDO ve BUDO'nun resmi internet siteleri ile mobil uygulamalarındaki duyuruları takip etmeleri öneriliyor.