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Vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal? SON DAKİKA! (TAM LİSTE) İptal edilen İDO, BUDO, Şehir Hatları seferleri

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Vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal? SON DAKİKA! (TAM LİSTE) İptal edilen İDO, BUDO, Şehir Hatları seferleri
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İstanbul ve çevresinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve aşırı yağışlar, deniz ulaşımına ilişkin gelişmeleri de gündeme getirdi. Vapur seferlerinde iptal olup olmadığı merak edilirken İDO, BUDO ve Şehir Hatları tarafından yapılan duyurular yakından takip ediliyor. Peki, Vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal? İptal edilen İDO, BUDO, Şehir Hatları seferleri haberimizde.

14 Ekim 2026 Çarşamba günü olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir Hatları seferlerinde iptaller yaşandı. Peki, vapur seferleri iptal mi, hangi seferler yapılamayacak? İşte iptal edilen seferlere ilişkin son dakika duyuruları.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? SON DAKİKA!

Vapur seferleri iptal mi sorusu, 14 Ekim Çarşamba günü deniz ulaşımını kullanacak yolcuların gündemine geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO, İDO ve Şehir Hatları tarafından sefer iptallerine ve bazı iskele uğramalarına ilişkin duyurular yapıldı.

BUDO'nun Mudanya-Kabataş hattında karşılıklı dört seferi iptal edilirken İDO'nun Kadıköy, Yenikapı, Armutlu, Bursa, Bandırma ve Kabataş bağlantılı hatlarında üç seferin gerçekleştirilmeyeceği bildirildi. Şehir Hatları da bazı hatlarda belirli iskelelere uğranmayacağını duyurdu.

İPTAL EDİLEN İDO BUDO ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ

BUDO tarafından iptal edilen seferler

BUDO'nun duyurusuna göre, 14 Ekim 2026 tarihinde Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) arasındaki hatta yapılması planlanan dört sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferlerin tarih ve saatleri şöyle:

16.00: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

16.30: İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

19.00: Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

19.30: İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

BUDO'nun açıklamasında, söz konusu seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

İDO tarafından iptal edilen seferler

İDO da 14 Ekim 2026 tarihli üç seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:

17.35: Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

18.00: Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

18.30: Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

İDO'nun açıklamalarında, belirtilen seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.

Şehir Hatları seferlerinde yapılan değişiklikler

Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda ise bazı hatlarda belirli iskelelere uğranmayacağı açıklandı. Buna göre, aşağıdaki seferlerde belirtilen uğramalar gerçekleştirilemeyecek:

Üsküdar-Haliç, Beşiktaş-Haliç ve Kadıköy-Haliç hattı seferlerinin Sütlüce uğramaları

16.55 Arnavutköy-İstinye seferinin Kandilli uğraması

Çengelköy-İstinye ring hattı seferlerinin Kandilli uğramaları

Şehir Hatları'nın açıklamasında, söz konusu düzenlemelerin elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapıldığı belirtildi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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