Van okullar tatil mi, 9 Mart Pazartesi Van'da okul yok mu (VAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

9 Mart Pazartesi günü Van genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, gözler Van Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Van okullar tatil mi?" ve "Van'da bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

VAN HAVA DURUMU

Van'da Pazartesi günü (9 Mart 2026) hava genellikle soğuk ve bulutlu geçecek. Meteorolojik verilere göre sıcaklıklar gündüz en fazla yaklaşık +1…+3°C, gece en düşük yaklaşık -4…-8°C civarında seyredecek. Sabah ve öğleden sonra bölgede bulutlu gökyüzü hakim olurken akşam saatlerinde yer yer parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinden geceye kadar havanın nispeten daha açık olacağı tahmin ediliyor.

Nem oranı yüksek seyrederken (yaklaşık %64?–?%78), rüzgâr hafif ila orta kuvvette esecek. UV index ise orta seviyede olacak. Güneş saatleri 06:27'de başlayıp 18:06'da sona erecek, bu da yaklaşık 11 saat 39 dakikalık gün ışığı süresi anlamına geliyor.

Soğuk hava etkisini sürdürdüğü Van'da dışarı çıkacakların kalın kıyafet, bere, eldiven ve rüzgar etkisini göz önünde bulundurarak tedbirli kıyafet tercih etmeleri öneriliyor. Karlı veya donlu zeminlerde trafikte dikkatli olunması faydalı olur.

VAN OKULLAR TATİL Mİ?

9 Mart Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.