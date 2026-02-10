Van okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Van'da okul yok mu (VAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

4 Şubat Çarşamba günü Van genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, gözler Van Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Van okullar tatil mi?" ve "Van'da bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

VAN HAVA DURUMU

Van'da önümüzdeki dört gün boyunca soğuk ve kış koşulları etkisini sürdürecek. Kentte yer yer kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 2 ila 5 derece arasında olacağı, gece saatlerinde ise sıcaklığın sıfırın altına düşebileceği tahmin ediliyor. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması isteniyor.

VAN OKULLAR TATİL Mİ?

4 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.