Van okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Van'da okul yok mu (VAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Van'da etkisini artırması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler "Van okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Van'da okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Van Valiliği'nin kar tatiline ilişkin yapacağı resmi açıklama merakla beklenirken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

3 Şubat Salı günü Van genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, gözler Van Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Van okullar tatil mi?" ve "Van'da bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

VAN HAVA DURUMU
VAN

3 Şubat Salı Van genelinde Salı günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklığı gün içinde en yüksek 3°C, gece ise -4°C seviyelerinde ölçülecek.

4 Şubat Çarşamba Kar yağışının devam etmesi beklenen Çarşamba günü sıcaklıklar azalıyor. Gündüz 1°C, gece ise dondurucu etkiyle -8°C olacak.

5 Şubat Perşembe Perşembe günü Van'da kar yağışı kesilerek yerini çok bulutlu bir havaya bırakacak. Gündüz sıcaklık -2°C, gece ise -12°C seviyelerine inecek.

6 Şubat Cuma Cuma günü parçalı bulutlu ve soğuk bir hava bekleniyor. Termometrelerin gündüz -1°C, gece ise -10°C dolaylarında seyretmesi tahmin ediliyor.

VAN OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
