Van okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi yarın Van'da okul yok mu (KAR TATİLİ)?

Van okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi yarın Van'da okul yok mu (KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Van'da etkisini göstermeye devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler gözlerini tatil açıklamalarına çevirdi. Hava koşullarının olumsuz seyretmesiyle birlikte "Van'da okullar tatil edildi mi?" sorusu gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer aldı. 29 Aralık Pazartesi günü için eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği araştırılıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Malatya ve Van'da, okulların durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Van'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışının gece saatlerinde azalması beklenirken, Pazartesi günü saat 03.00 itibarıyla yeniden kuvvetlenmesi öngörülüyor. Bu nedenle "29 Aralık Pazartesi Van'da okullar tatil mi?" sorusu yanıt arıyor.

METEOROLOJİDEN GÜNEYDOĞU İÇİN KAR ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahmin raporlarına göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkisini artırmaya hazırlanıyor. Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinde başlaması beklenen yağışların, ilerleyen saatlerde geniş bir alanda etkili olacağı öngörülüyor. Yapılan değerlendirmelerde Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın güney ile doğu ilçeleri başta olmak üzere Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde kar yağışının orta kuvvette görüleceği belirtildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikler tarafından duyurulan okulların tatil edildiği ifadeleri, duyurulmaya başlandı. Okulların tatil edilip edilmediği, yağışın şiddeti ve hava koşullarına göre değişkenlik gösteriyor.

Van okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi yarın Van'da okul yok mu (KAR TATİLİ)?

VAN OKULLAR TATİL Mİ?

Van Valiliğinden Yapılan açıklamada: "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 29.12.2025 Pazartesi günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır.

