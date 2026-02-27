Van okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Van'da okul yok mu (VAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

27 Şubat Cuma günü Van genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, gözler Van Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Van okullar tatil mi?" ve "Van'da bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

VAN HAVA DURUMU

27?Şubat (Cuma): Hafif kar yağışı bekleniyor, gündüz sıcaklığı ~3?°C, gece ~-5?°C civarında.

28?Şubat (Cumartesi): Bulutlu ve güneşli aralıklar, gündüz ~1?°C, gece ~-10?°C.

1?Mart (Pazar): Parçalı bulutlu, gündüz ~1?°C, gece ~-8?°C.

2?Mart (Pazartesi): Çoğunlukla güneşli, gündüz ~1?°C, gece ~-7?°C.

3?Mart (Salı): Çoğunlukla güneşli, gündüz ~1?°C, gece ~-6?°C.

Kısa Değerlendirme

Van'da hafta sonu ve hafta başında soğuk hava ve gece don olayları bekleniyor.

Kar yağışı ihtimali özellikle cuma ve cumartesi günü daha yüksek.

Gündüzler genellikle 0–3?°C civarında, geceler ise ciddi şekilde donabilecek kadar soğuk olacak.

VAN OKULLAR TATİL Mİ?

Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı, buzlanma ve sis etkisini sürdürüyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli eğitim-öğretim kurumlarında (lise, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitime ara verildi.

Engelli, hamile kamu personeli ile 0-6 yaş çocuğu olan kamu çalışanı anneler de idari izinli sayılacak.