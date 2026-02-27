Haberler

Van okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Van'da okul yok mu (VAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Van okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Van'da okul yok mu (VAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da etkisini artırması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler "Van okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Van'da okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Van Valiliği'nin kar tatiline ilişkin yapacağı resmi açıklama merakla beklenirken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

27 Şubat Cuma günü Van genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, gözler Van Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Van okullar tatil mi?" ve "Van'da bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

VAN HAVA DURUMU

27?Şubat (Cuma): Hafif kar yağışı bekleniyor, gündüz sıcaklığı ~3?°C, gece ~-5?°C civarında.

28?Şubat (Cumartesi): Bulutlu ve güneşli aralıklar, gündüz ~1?°C, gece ~-10?°C.

1?Mart (Pazar): Parçalı bulutlu, gündüz ~1?°C, gece ~-8?°C.

2?Mart (Pazartesi): Çoğunlukla güneşli, gündüz ~1?°C, gece ~-7?°C.

3?Mart (Salı): Çoğunlukla güneşli, gündüz ~1?°C, gece ~-6?°C.

Kısa Değerlendirme

Van'da hafta sonu ve hafta başında soğuk hava ve gece don olayları bekleniyor.

Kar yağışı ihtimali özellikle cuma ve cumartesi günü daha yüksek.

Gündüzler genellikle 0–3?°C civarında, geceler ise ciddi şekilde donabilecek kadar soğuk olacak.

Van okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Van'da okul yok mu (VAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

VAN OKULLAR TATİL Mİ?

Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı, buzlanma ve sis etkisini sürdürüyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli eğitim-öğretim kurumlarında (lise, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitime ara verildi.

Engelli, hamile kamu personeli ile 0-6 yaş çocuğu olan kamu çalışanı anneler de idari izinli sayılacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Jamie Carragher'dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin

Liverpool'un efsanesinden Galatasaraylıları küplere bindirecek tahmin
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti

Korkutan deprem sonrası ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
Panelvan ve hafif ticari kafa kafaya çarpıştı! Bilanço ağır

Feci kazada bilanço ağır
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
ABD'nin ilk yerli kamikaze İHA filosu İran'a saldırıya hazır hale getirildi

ABD'nin ölüm makineleri hazır! Trump'ın emrini bekliyor
Marketten alınan ekmeği suya tuttu! Çıkan sonuç tüyler ürpertici

Marketten alınan ekmeği suya tuttu! Çıkan sonuç tüyler ürpertici