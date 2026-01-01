Van okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma Van yarın okullar tatil mi? Van Valiliği kar tatili açıklaması!

Van okullar tatil mi son dakika! Van'da kış koşulları yeni yılın ilk günlerinde etkisini artırarak sürdürüyor. 2 Ocak 2026 Cuma günü için okullara yönelik karar merak edilirken, resmi makamların açıklamaları yakından izleniyor.

VAN OKULLAR TATİL Mİ 2 OCAK?

1 Ocak 2026 akşamı itibarıyla Van'da okulların tatil edilmesine yönelik alınmış resmi bir karar bulunmuyor. Van Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim-öğretime ara verildiğine dair herhangi bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle mevcut bilgiler doğrultusunda kent genelinde okulların normal işleyişine devam etmesi bekleniyor.

Yetkililerden bir açıklama gelmemiş olması nedeniyle kararın değişip değişmeyeceği hava koşullarına bağlı olarak gece veya sabah saatlerinde yeniden değerlendirilebilecek. Özellikle kar yağışı ve buzlanmanın seyrine göre yapılacak incelemelerin ardından resmi kanallardan bilgilendirme yapılması ihtimali bulunuyor. Son durumun Van Valiliği'nin resmi internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden takip edilmesi öneriliyor.

2 OCAK 2026 CUMA VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak 2026 Cuma günü için Van'da eğitime ara verileceğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. Akşam saatleri itibarıyla alınmış bir tatil kararı bulunmadığı, eğitim-öğretimin planlandığı şekilde devam edeceği bilgisi paylaşılıyor. Diğer bazı illerde kar yağışı nedeniyle tatil kararları alınmış olsa da Van için böyle bir durum söz konusu değil.

Buna karşın kentte etkili olan kar yağışı, buzlanma ve düşük sıcaklıklar nedeniyle ilerleyen saatlerde yeni bir değerlendirme yapılabileceği ifade ediliyor. Özellikle sabah saatlerindeki yol ve hava koşulları göz önünde bulundurularak resmi makamların yeniden bir karar alabileceği ihtimali bulunuyor. Veliler ve öğrencilerin güncel duyuruları resmi kaynaklardan takip etmesi gerekiyor.

VAN HAVA DURUMU 2 OCAK CUMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Van'da 2 Ocak Cuma günü hava çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olacak. Gün içinde sıcaklığın en düşük -4 derece, en yüksek ise -1 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın zaman zaman -6 dereceye kadar düşebileceği bildiriliyor.

Nem oranının yüzde 70 ile 87 arasında değişeceği, rüzgarın ise orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Özellikle Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Özalp ve Saray ilçelerinde önceki günlerden kalan kar birikimiyle birlikte buzlanma, tipi ve çığ riski devam ediyor. Van merkezde kar kalınlığının 4 ila 8 santimetre artabileceği, öğle saatlerinden sonra yağışın etkisinin azalacağı belirtiliyor. Ulaşımda aksamalar ile don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması isteniyor.