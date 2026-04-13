Van okullar tatil mi, 14 Nisan Salı Van'da okul yok mu (VAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

14 Nisan Salı günü Van genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, gözler Van Valiliği’nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. “Van okullar tatil mi?” ve “Van’da bugün okul yok mu?” aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

VAN HAVA DURUMU

an’da 14 Nisan Salı günü hava durumunun serin ve değişken bulutlu seyretmesi bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek rakımlı şehirlerinden biri olan Van’da, bahar aylarına rağmen soğuk hava etkisini kısmen sürdürmeye devam ediyor.

Meteorolojik tahminlere göre gün içinde yer yer sağanak yağış geçişleri görülebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde bulutluluğun artmasıyla birlikte kısa süreli yağışların etkili olabileceği belirtiliyor. Yüksek kesimlerde ise zaman zaman karla karışık yağmur ihtimali tamamen dışlanmıyor.

Sıcaklık değerlerinin gün boyunca en düşük 2–4°C, en yüksek 9–11°C aralığında olması öngörülüyor. Bu değerler, Nisan ayı ortalamasına göre serin bir gün yaşanacağını gösteriyor.

Rüzgârın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif ile orta kuvvette esmesi beklenirken, zaman zaman hissedilen sıcaklığı daha da düşürebileceği ifade ediliyor. Nem oranının ise yağış anlarında artış göstereceği tahmin ediliyor.

Günün hava durumu özeti

Hava durumu: Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı

En düşük sıcaklık: 2–4°C

En yüksek sıcaklık: 9–11°C

Yağış: Aralıklı sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur ihtimali

Rüzgâr: Hafif – orta kuvvet, kuzeyli yönler

Nem: Yağışa bağlı değişken

Meteoroloji uzmanları, Van’da bu dönemde hava koşullarının hızlı değişebildiğine dikkat çekerek vatandaşların özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın ve koruyucu giysiler tercih etmesi gerektiğini belirtiyor. Gün içinde kısa süreli açılmalar olsa da genel olarak serin ve zaman zaman yağışlı bir bahar günü bekleniyor.

VAN OKULLAR TATİL Mİ?

14 Nisan Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.