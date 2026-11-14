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Van elektrik kesintisi! Van'da elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?

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Van elektrik kesintisi! Van'da elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?
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VEDAŞ, Van'ın bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım, onarım ve şebeke yatırım çalışmaları nedeniyle 14 Kasım Cumartesi günü 4 ilçede elektrikler belirli saatlerde kesilecek.

Kesinti programının açıklanmasının ardından " Van'da elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahallelerde elektrik kesintisi var?" soruları merak konusu oldu. İşte 14-15 Kasım Van elektrik kesintisi ilçe ilçe ve saat saat liste.

VAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

VEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre 14 Kasım Cumartesi günü Van'da şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: İpekyolu, Edremit, Erciş, Çaldıran.

İPEKYOLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.30-17.30: Aşağıgölalan, Ilıkaynak, Karagündüz, Yukarıgölalan

09.00-17.00: Cevdetpaşa, Seyitfehim Arvasi, Fırat (bazı sokaklar)

EDREMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-17.00: Şabaniye

ERCİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-17.00: Beyazıt

ÇALDIRAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-17.00: Osmanlı

VAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM

15 Kasım Pazar günü için Van'da yapılacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin şu ana kadar bir duyuru yer almıyor. Yeni bir kesinti programı açıklanması halinde liste güncellenecek.

VAN'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Van'da planlı kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde sona erecek. Elektrikler, her mahalle için yukarıda belirtilen kesinti saatlerinin bitiminde yeniden verilecek. Çalışmaların erken tamamlanması halinde elektrikler daha erken gelebilir. Çalışmanın uzaması durumunda ise kesinti süresi değişebilir.

VAN ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Van için planlı elektrik kesintileri, VEDAŞ resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama sayfasından il, ilçe ve mahalle seçilerek öğrenilebiliyor. Elektrik arızalarını bildirmek ve kesintilerle ilgili bilgi almak için ALO 186 Elektrik Arıza Hattı aranabiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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