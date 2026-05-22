Valencia Basket Real Madrid maçı hangi kanalda, Valencia Basket Real Madrid nereden CANLI izlenir (Euroleague Final Four)?

“Valencia Basket Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak?” sorusu EuroLeague Final Four kapsamında en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Dev mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbol tutkunları yayın detaylarını araştırırken, karşılaşmanın canlı yayın bilgileri gündemdeki yerini koruyor.

VALENCIA BASKET – REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague Final Four yarı final karşılaşmasında Valencia Basket ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Basketbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği dev mücadele 22 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak. Kritik maç saat 21:00’de başlayacak ve final bileti için iki İspanyol devi parkede kozlarını paylaşacak.

VALENCIA BASKET REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague Final Four kapsamında oynanacak Valencia Basket – Real Madrid maçı S Sport, S Sport Plus ve Idman TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbol tutkunları karşılaşmayı farklı platformlar üzerinden şifreli yayınla takip edebilecek.

S SPORT YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maçı canlı izlemek isteyenler için S Sport kanalı Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanallar üzerinden erişilebilir. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla da şifreli yayın üzerinden karşılaşma izlenebilmektedir.

S SPORT PLUS İLE DİJİTAL İZLEME İMKANI

S Sport Plus platformu üzerinden de Valencia Basket – Real Madrid maçı canlı olarak takip edilebilecek. İnternet tabanlı yayın hizmeti sunan platform, EuroLeague Final Four karşılaşmalarını yüksek görüntü kalitesiyle izleme imkânı sağlıyor.

IDMAN TV YAYIN SEÇENEKLERİ

Bir diğer yayıncı kanal olan Idman TV, Azerspace 46E uydusu üzerinden ve internet platformları aracılığıyla şifreli olarak yayın yapmaktadır. Basketbolseverler bu kanal üzerinden de dev yarı final mücadelesini takip edebilecek.

VALENCIA BASKET – REAL MADRID NEREDE OYNANACAK?

EuroLeague Final Four yarı final karşılaşması İspanya’nın Valencia şehrinde bulunan Font de Sant Lluis Stadyumu’nda oynanacak. Dev mücadelede iki güçlü ekip, final bileti için karşı karşıya gelecek.

EUROLEAGUE DÖRTLÜ FİNAL HEYECANI BUGÜN BAŞLIYOR

Basketbol Avrupa Ligi’nde (EuroLeague) sezonun en kritik etabı olan Dörtlü Final heyecanı bugün başlıyor. Avrupa’nın en güçlü dört takımının mücadele edeceği organizasyonda Fenerbahçe Beko, Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Turnuva, basketbolseverlere yüksek tempolu ve büyük rekabetin yaşanacağı iki dev yarı final maçı sunacak.

FENERBAHÇE BEKO İLE OLYMPIAKOS 37. KEZ KARŞI KARŞIYA

Dörtlü Final’in ilk maçında sahne alacak Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, EuroLeague tarihinde 37. kez rakip olacak. İki ekip arasında oynanan 36 karşılaşmanın 18’ini Fenerbahçe, 18’ini ise Olympiakos kazandı. Bu denge, yarı final mücadelesini daha da kritik hale getiriyor.

DÖRTLÜ FİNAL ATİNA’DA GERÇEKLEŞİYOR

Bu yılki EuroLeague Dörtlü Final organizasyonu, Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenleniyor. Telekom Center’ın ev sahipliği yaptığı turnuva, Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonları arasında yer alıyor. Atina, daha önce de 1993 ve 2007 yıllarında Dörtlü Final’e ev sahipliği yapmıştı.

ŞAMPİYONLUK GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Organizasyonda mücadele eden dört takımdan üçü EuroLeague tarihinde toplam 16 şampiyonluk elde etti. Real Madrid 11 kez kupayı kazanırken, Olympiakos 3, Fenerbahçe Beko ise 2 kez Avrupa’nın en büyüğü olmayı başardı. Valencia Basket ise tarihinde ilk kez Dörtlü Final sahnesinde yer alıyor.

REAL MADRİD VE VALENCIA BASKET İKİNCİ MAÇTA

Günün ikinci yarı final mücadelesinde İspanya derbisi yaşanacak. Real Madrid ile Valencia Basket, finale yükselmek için karşı karşıya gelecek. Real Madrid EuroLeague tarihinin en başarılı kulübü olurken, Valencia Basket ilk kez bu seviyede mücadele etmenin heyecanını yaşayacak.

FENERBAHÇE – OLYMPIAKOS REKABETİ DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, EuroLeague’de bugüne kadar birçok kritik maça çıktı. Özellikle final ve yarı final karşılaşmalarında karşı karşıya gelen iki ekip, Avrupa basketbolunun en sert rekabetlerinden birini oluşturuyor. Sarı-lacivertliler 2017’de şampiyonluğa ulaşırken, Olympiakos da son yıllarda önemli başarılar elde etti.

MAÇLAR S SPORT’TAN CANLI YAYINLANACAK

Basketbolseverler, EuroLeague Dörtlü Final karşılaşmalarını S Sport ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Organizasyon, Avrupa basketbolunun en prestijli turnuvası olarak büyük ilgi görmeye devam ediyor.