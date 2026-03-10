Haberler

Uzun süreli ilişkilerde tutkunun azalması hangi kuramla açıklanır?

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz'la Joker, her bölümde yöneltilen dikkat çekici sorularla izleyicilerin gündeminde kalmayı sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrası sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun ilgi görerek merak konusu olmaya devam ediyor. Uzun süreli ilişkilerde tutkunun azalması hangi kuramla açıklanır?

Ekran başındaki izleyicilerin büyük ilgiyle takip ettiği Beyaz'la Joker programında sorulan sorular, her bölümün ardından yeniden gündeme geliyor. Eğlenceli formatı ve düşündüren sorularıyla öne çıkan program, izleyicilerin hem bilgilerini sınamasına hem de internette cevap aramasına neden oluyor.Uzun süreli ilişkilerde tutkunun azalması hangi kuramla açıklanır?

UZUN SÜRELİ İLİŞKİLERDE TUTKUNUN AZALMASI HANGİ KURAMLA AÇIKLANIR?

Kadir kıymet bilmemek

Bilişsel çelişki

Hedonik adaptasyon

Öğrenilmiş çaresizlik

Cevap :Hedonik adaptasyon

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
