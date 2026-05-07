Kanal D ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak reyting listelerinde üst sıralara yerleşen “Uzak Şehir” dizisinde sezon finali yaklaşırken kadroda yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Diziye ilişkin kulis bilgileri ve ayrılık iddiaları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Uzak Şehir Şahin diziden ayrılıyor mu? Alper Çankaya Uzak Şehir'den neden ayrılıyor? Detaylar...

UZAK ŞEHİR ŞAHİN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kulis bilgilerine göre “Uzak Şehir” dizisinde sezon finali öncesinde önemli oyuncu ayrılıkları yaşanıyor. Daha önce Burç Kümbetlioğlu’nun projeye veda edeceği kesinleşmişti. Bu gelişme, dizinin hikâyesinde yeni bir döneme geçileceği yorumlarını beraberinde getirmişti.

Son olarak gündeme gelen bir diğer ayrılık iddiası ise Şahin karakterine hayat veren Alper Çankaya ile ilgili oldu. Yapım kulislerinden sızan bilgilere göre Alper Çankaya’nın da sezon sonunda diziden ayrılacağı öğrenildi. Böylece “Uzak Şehir” kadrosunda peş peşe yaşanan ayrılıklar dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Öte yandan dizide Alya ve Deniz karakterlerinin kaçırıldığı sahnelerin ardından, Deniz’i canlandıran Kuzey Gezer’in de projeye veda edeceği iddiaları gündeme gelmişti. Bu gelişmeler, dizinin sezon finali öncesinde hikâye akışında ciddi bir kırılma yaşanabileceğine işaret ediyor.

ALPER ÇANKAYA UZAK ŞEHİR'DEN NEDEN AYRILIYOR?

Alper Çankaya’nın “Uzak Şehir” dizisinden ayrılığına ilişkin kesinleşmiş resmi bir gerekçe paylaşılmasa da, sektör kulislerinde farklı değerlendirmeler öne çıkıyor. Televizyon dizilerinde sezon finali dönemleri, oyuncu kadrolarında yenilenme ve hikâye değişikliklerinin en sık yaşandığı süreçler arasında yer alıyor.

Bu kapsamda Şahin karakterinin hikâye akışının sona ermesi veya yeni sezonda farklı bir yön verilmesi ihtimali, ayrılık kararının temel nedenleri arasında değerlendiriliyor.