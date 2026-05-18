Uzak Şehir Pakize diziden ayrılıyor mu?

“Uzak Şehir” dizisinde Pakize karakterinin geleceğiyle ilgili ortaya çıkan ayrılık söylentileri gündemdeki yerini koruyor. “Pakize diziden ayrılıyor mu?” sorusu, özellikle son bölümlerdeki gelişmelerin ardından arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Dizi hayranları, karakterin hikâyeden çıkıp çıkmayacağına dair net bilgiyi merakla bekliyor.

UZAK ŞEHİR PAKİZE DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Uzak Şehir dizisinin son bölümünde yaşanan kaza sahnesi, Pakize karakterine dair ayrılık iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Dizideki dramatik gelişmelerin ardından Pakize’nin hikâyeden çıkıp çıkmayacağı izleyiciler tarafından merak edilirken, sosyal medyada konuya ilişkin çok sayıda yorum yapıldı. Ancak şu ana kadar ne yapım ekibinden ne de oyuncu Yaren Güldiken’den resmi bir ayrılık açıklaması gelmedi.

KAZA SAHNESİ SONRASI AYRILIK İDDİALARI GÜÇLENDİ

Sezon finaline yaklaşılırken dizide tansiyonun yükselmesi, karakterlerin geleceğini de tartışmaya açtı. Son bölümde yaşanan kaza sahnesinde Pakize’nin ağır yaralı halde yerde kalması, “diziden ayrılıyor mu?” sorularını beraberinde getirdi. Bu sahne, karakterin hikâyesinin sona erebileceği yönünde yorumlara neden oldu.

UZAK ŞEHİR’DE PAKİZE VE MERYEM ÖLÜYOR MU?

11 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde Pakize, Alya ve Meryem’in karıştığı kaza sahnesi izleyicileri ekran başına kilitledi. Özellikle Pakize’nin yerde hareketsiz kalması, “Pakize ve Meryem ölüyor mu?” sorusunu gündeme taşıdı. Karakterlerin akıbetinin önümüzdeki bölümlerde netleşmesi bekleniyor.

YAREN GÜLDİKEN AYRILACAK MI?

Pakize karakterine hayat veren Yaren Güldiken’in diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yapım ekibinden gelecek yeni bilgiler, karakterin hikâyedeki geleceğini netleştirecek. İzleyiciler ise gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.