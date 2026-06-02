Uzak Şehir Meryem öldü mü, Meryem diziden ayrılıyor mu?

UZAK ŞEHİR’DE MERYEM’E NE OLDU? DÜĞÜNDE ŞOK SALDIRI

Reyting rekortmeni Uzak Şehir sezon finaliyle izleyiciyi ekran başına kilitlerken, Meryem karakterine yönelik sahne dizinin en çarpıcı anları arasında yer aldı. Düğün alanında yaşanan silahlı saldırı, hem karakterlerin hem de izleyicilerin hafızasında uzun süre silinmeyecek bir an olarak kaldı. “Uzak Şehir Meryem’i kim vurdu?” sorusu ise sosyal medyada gündemin ilk sıralarına yerleşti.

FEYYAZ’IN SALDIRISI SONRASI KAHRAMANLIK ANI

İntikam duygusuyla hareket eden Feyyaz’ın, doğrudan Cihan Albora’yı hedef aldığı sahnede Meryem büyük bir fedakârlık örneği gösterdi. Cihan’ı korumak için önüne atlayan Meryem, kurşunun hedefi olurken düğün alanı bir anda kaosa sürüklendi. Yaşanan bu anlar dizinin en dramatik sahneleri arasında yer aldı.

CIHAN’IN KARŞILIĞI VE ORTAYA ÇIKAN KAOS

Meryem’in vurulmasının ardından Cihan’ın yaşadığı şok, olayların seyrini tamamen değiştirdi. Kontrolünü kaybeden Cihan’ın Feyyaz’a karşılık vermesiyle ortam daha da gerilirken, düğünde büyük bir panik yaşandı. Bu sahne, sezon finalinin en kritik dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçti.

MERYEM ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN AYRILDI MI?

Meryem’in akıbeti sezon finalinde netlik kazanmazken, karakterin hayatta kalıp kalmadığı büyük bir merak konusu oldu. Özellikle Ceren Moray’ın diziden ayrılıp ayrılmadığına yönelik iddialar gündemi meşgul ederken, yapım ekibinden gelecek açıklamalar bekleniyor. Kulis bilgilerine göre Meryem’in kaderi, yeni sezonun ilk bölümlerinde netleşecek ve hikâyenin gidişatını doğrudan etkileyecek.