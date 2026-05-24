Uzak Şehir bu akşam yok mu, 25 Mayıs Pazartesi Uzak Şehir neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kanal yayın akışını takip eden izleyiciler, 25 Mayıs Pazartesi akşamı “Uzak Şehir” dizisinin yeni bölümünün yayınlanmamasıyla birlikte “Uzak Şehir yok mu, neden yok?” sorusunu araştırmaya başladı. Dizinin yeni bölümünün ekranlara gelmemesi sonrası izleyiciler yayın takviminde bir değişiklik olup olmadığını merak ederken, yapımın ne zaman geri döneceği de gündemin en çok konuşulan konuları arasına girdi.
UZAK ŞEHİR BU HAFTA YOK! YENİ BÖLÜM YAYINLANMAYACAK
Kanal ekranlarında ilgiyle takip edilen “Uzak Şehir” dizisinin bu hafta yeni bölümüyle yayınlanmayacağı netlik kazandı. Edinilen bilgilere göre, 24 Nisan Pazartesi günü dizinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek ve yayın akışında değişikliğe gidilecek.
BAYRAM HAFTASI NEDENİYLE YAYIN AKIŞI DEĞİŞTİ
Dizinin yayınlanmama sebebinin bayram haftası olduğu öğrenildi. Bu kapsamda yapımın yeni bölümünün ara vererek yayın akışından çıkarıldığı, yerine ise farklı bir içerik planlandığı belirtildi. İzleyicilerin merakla beklediği yeni bölümün bu hafta ekrana gelmemesi sosyal medyada da gündem oldu.
UZAK ŞEHİR YERİNE BİR ÖMÜRÜN SONBAHARI EKRANDA OLACAK
Aynı yayın akışında “Uzak Şehir” yerine “Bir Ömrün Sonbaharı” dizisinin yer alacağı açıklandı. Böylece bayram haftasının ilk gününde izleyiciler farklı bir yapımla buluşacak. Dizinin yeni bölümünün ise bayram sonrası yayın akışına göre yeniden ekrana gelmesi bekleniyor.