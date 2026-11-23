Uzak Şehir Alya ölecek mi, Alya yangında öldü mü, Sinem Ünsal diziden ayrılıyor mu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanal D'nin pazartesi akşamlarının iddialı dizisi Uzak Şehir'in 73. bölümünde yaşanan yangın, izleyicileri derin bir endişeye sürükledi. Enver ile birlikte alevlerin arasında kalan Alya'nın akıbeti merak edilirken dizinin takipçileri, karakterin hikâyeden çıkarılıp çıkarılmayacağını ve Sinem Ünsal'ın veda edip etmeyeceğini araştırmaya başladı.
Uzak Şehir Alya ölecek mi sorusunun yanıtı, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak 74. bölümde belli olacak. Alya yangında öldü mü merakı sürerken şu ana kadar Alya'nın öldüğünü gösteren bir sahne yayınlanmadı. Sinem Ünsal diziden ayrılıyor mu sorusuna ilişkin ise dizi ekibi ya da oyuncu tarafından yapılmış bir ayrılık açıklaması bulunmuyor. Uzak Şehir 74. bölüm fragmanında öne çıkan detaylar, Alya ile Cihan arasındaki son gelişmeler ve yangın sahnesinin ayrıntıları haberimizde.
UZAK ŞEHİR ALYA ÖLECEK Mİ?
Uzak Şehir'de Alya'nın akıbeti, dizinin bu akşam ekrana gelecek 74. bölümünde netlik kazanacak. 73. bölümün sonunda Alya, Enver'le birlikte alevlerin arasında kalmış ve bölüm, karakterin kurtulup kurtulmadığı belirsiz bir şekilde sona ermişti.
Bununla birlikte 74. bölüm fragmanında Alya'ya dair umut veren bir detay öne çıkıyor. Fragmanda Nare'nin hastanede Alya'nın hamile olduğunu öğrendiği ve bu habere çok sevindiği görülüyor. Bu sahne, Alya'nın yangından sonra hastaneye ulaştığına işaret ediyor. Yine de kesin sonucun ne olacağı ancak yeni bölümün yayınlanmasıyla öğrenilecek.
ALYA YANGINDA ÖLDÜ MÜ?
Alya'nın yangında öldüğünü gösteren bir sahne şu ana kadar yayınlanmadı. 73. bölüm, Alya ve Enver'in alevler arasında kaldığı, Cihan'ın ise onlara yetişmek için çabaladığı anlarla bitti. Dolayısıyla Alya'nın yangında hayatını kaybettiğine dair bir bilgi bulunmuyor.
73. bölümde Alya, Enver'in iyiliği için onun yanına gitmesi gerektiğini söyledi. Ancak bu karar, Alya'yı hesaba katmadığı büyük bir tehlikenin içine sürükledi. Enver ve Alya alevlerin arasında kalırken Cihan, hem Alya'ya hem de henüz varlığından habersiz olduğu bebeğine yetişmek için zamanla yarıştı.
Bu sahnelerden önce Cihan, Alya'ya parmağındaki yüzüğün kendisi için hiçbir anlam taşımadığını, o yüzüğü er ya da geç çıkaracağını ve kalbinde ondan başka kimse olmadığını itiraf etmişti. Bulantılarıyla baş etmeye çalışan Alya ise hamileliğini henüz Cihan'a açmamıştı. Yangın, ikilinin tam da birbirine en yakın olduğu anda araya giren büyük bir sınav oldu.
SİNEM ÜNSAL DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Sinem Ünsal'ın Uzak Şehir'den ayrılacağına dair ne yapım ekibinden ne de oyuncunun kendisinden yapılmış bir açıklama bulunuyor. Yangın sahnesinin ardından ortaya çıkan ayrılık iddiaları, şimdilik yalnızca izleyicilerin merakından ibaret.
Sinem Ünsal, dizinin ilk bölümünden bu yana hikâyenin merkezindeki Alya karakterine hayat veriyor. Alya'nın hamileliği ve Cihan'la ilişkisindeki yeni gelişmeler, karakterin hikâyedeki rolünün devam edeceğine dair güçlü işaretler taşıyor.
UZAK ŞEHİR 74. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER VAR?
74. bölüm fragmanında yangın sahnesinin devamına dair dikkat çekici kareler yer alıyor. Kartal'ın tüm uyarılarına rağmen Cihan, Enver'i kurtarmak için gözünü kırpmadan alevlerin içine dalıyor. Fragmanda Cihan'ın alevlerden sağ çıkıp çıkamayacağı sorusu cevapsız bırakılıyor.
Fragmanın bir diğer önemli detayı ise hastanede geçen sahne. Nare, hastanede Alya'nın hamile olduğunu öğreniyor ve hem Alya hem de abisi Cihan için büyük bir sevinç yaşıyor. Konakta ise Sadakat acı gerçekle yüzleşiyor; öz evladının Cihan değil Kaya olduğunu kabulleniyor ve Alboraların başına geçmeyi bir soy davası olarak görmeye başlıyor.
UZAK ŞEHİR 74. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Uzak Şehir 74. bölüm, bu akşam 23 Kasım 2026 Pazartesi saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Yangın sahnesinin nasıl sonuçlanacağı ve karakterlerin akıbeti bu bölümde netlik kazanacak. Diziyi televizyondan izleyemeyenler, Kanal D'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından ve Kanal D mobil uygulamasından yayını eş zamanlı takip edebilir.
UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?
Uzak Şehir, küçük oğluyla birlikte Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'nın, hayatını kaybeden eşinin son dileğini yerine getirmek için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Mardin'de karşısına çıkan Albora ailesi; gelenekleri, güç savaşları ve yıllardır saklanan sırlarıyla Alya'nın hayatını beklemediği bir yöne sürüklüyor. Alya ile Cihan arasındaki inişli çıkışlı ilişki ise hikâyenin merkezinde yer alıyor.
UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU
Uzak Şehir'in başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer alıyor. Ozan Akbaba, Albora ailesinin sert mizaçlı oğlu Cihan'ı; Sinem Ünsal ise Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'yı canlandırıyor.
Dizinin kadrosunda ayrıca Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer bulunuyor.
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