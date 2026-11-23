Uzak Şehir Alya ölecek mi sorusunun yanıtı, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak 74. bölümde belli olacak. Alya yangında öldü mü merakı sürerken şu ana kadar Alya'nın öldüğünü gösteren bir sahne yayınlanmadı. Sinem Ünsal diziden ayrılıyor mu sorusuna ilişkin ise dizi ekibi ya da oyuncu tarafından yapılmış bir ayrılık açıklaması bulunmuyor. Uzak Şehir 74. bölüm fragmanında öne çıkan detaylar, Alya ile Cihan arasındaki son gelişmeler ve yangın sahnesinin ayrıntıları haberimizde.

UZAK ŞEHİR ALYA ÖLECEK Mİ?

Uzak Şehir'de Alya'nın akıbeti, dizinin bu akşam ekrana gelecek 74. bölümünde netlik kazanacak. 73. bölümün sonunda Alya, Enver'le birlikte alevlerin arasında kalmış ve bölüm, karakterin kurtulup kurtulmadığı belirsiz bir şekilde sona ermişti.

Bununla birlikte 74. bölüm fragmanında Alya'ya dair umut veren bir detay öne çıkıyor. Fragmanda Nare'nin hastanede Alya'nın hamile olduğunu öğrendiği ve bu habere çok sevindiği görülüyor. Bu sahne, Alya'nın yangından sonra hastaneye ulaştığına işaret ediyor. Yine de kesin sonucun ne olacağı ancak yeni bölümün yayınlanmasıyla öğrenilecek.