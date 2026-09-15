Uzak Şehir 64. bölüm Full HD izle! Kanal D Uzak Şehir son bölüm tek parça izle!

14 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelen Uzak Şehir 64. bölüm, yeni sezonun ilk bölümü olarak izleyiciyle buluştu. Dizinin son bölümünde Alya, Cihan ve Deniz etrafında gelişen olaylar dikkat çekti. Uzak Şehir son bölüm tek parça izleme ekranı ise Kanal D'nin internet sitesinde erişime açıldı. Peki, Uzak Şehir 64. bölüm nereden, nasıl izlenir? Kanal D Uzak Şehir son bölüm tek parça izle! İşte detaylar...

UZAK ŞEHİR 64. BÖLÜM FULL HD İZLE!

Uzak Şehir 64. bölümde Albora Konağı'nda yaşananların ardından aileyi ağır bir yas süreci bekledi. Yaşananlardan habersiz Mardin'e dönen Alya, öğrendiği acı gerçeklerin ardından büyük bir yıkım yaşadı. Cihan'a ulaşmaya çalışan Alya, karşısında değişmiş bir adam buldu.

Cihan'ın aldığı karar, kendisinin yanı sıra Deniz'in de kaderini değiştirecek gelişmelerin önünü açtı. Oğlu için her şeyi göze alan Alya'nın Cihan ve Deniz'e ulaşması ise olayların seyrini değiştirdi.

Bölümde Sadakat, yaşanan evlat acısı ve vicdanıyla baş başa kalırken Nare'nin aldığı kararlar da Albora ailesini yeni bir tehlikenin eşiğine taşıdı.

Öte yandan Demir'le ilgili gelişmeler Zerrin'i beklemediği bir hesaplaşmanın içine sürükledi. İki oğlunu kaybeden Ecmel ise yaşadığı acıyı büyük bir öfkeye dönüştürerek dengeleri değiştirecek tehlikeli bir plan yaptı.

UZAK ŞEHİR 64. BÖLÜM FULL HD İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

KANAL D UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Uzak Şehir'in 14 Eylül Pazartesi tarihli 64. bölümünü izlemek isteyen izleyiciler, Kanal D'nin internet sitesindeki son bölüm izleme ekranından bölüme ulaşabiliyor.

Yeni sezonun ilk bölümünde olaylar aylar sonrasına da taşındı. Budapeşte'de oğluyla yeni bir hayat kurmaya çalışan Alya, geçmişi geride bıraktığını düşünürken karşısına çıkan beklenmedik kişiyle sarsıldı. Yarım kalan hesaplar ve söylenemeyen sözler yeniden gündeme geldi.

Bölümün bir diğer önemli gelişmesinde ise Hasan'ın tesadüfen öğrendiği büyük bir sır öne çıktı. Hasan, öğrendiği gerçeğin yükünü tek başına taşırken bu sırrın ortaya çıkmasıyla Albora ailesiyle birlikte herkesin doğru bildiği dengelerin de değişmesi gündeme geldi.