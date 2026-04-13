Uzak Şehir 57. bölüm full HD tek parça nereden izlenir Uzak Şehir CANLI izleme linki var mı?

Kanada’dan küçük oğluyla birlikte Mardin’e gelen Alya’nın, vefat eden eşinin son dileğini yerine getirmek için verdiği mücadeleyi konu alan Uzak Şehir, derin duygularla örülü hikâyesi ve etkileyici atmosferiyle öne çıkıyor. Peki, dizinin 57. bölümü nereden izlenebilir? İşte Uzak Şehir’in yeni bölümüyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan’ın evlenme teklifini geri çevirir. Bu karar üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetini geri çekmekten vazgeçer ve dava süreci resmen başlar. Alya’nın bu adımı, Sadakat’in son hamlesini yapmasına neden olur; ancak bu plan, Alya’nın öfkesini dindirmek yerine daha da körükler. Öte yandan, Demir bu karmaşayı kendi lehine çevirmek ister ve Alya’yı kendi tarafına çekmek için harekete geçer.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ALBORA KONAĞI’NDA GERGİN SOFRADA PATLAMA

Sadakat’in Meryem’i konağa getirme ısrarı, sofrada tansiyonu zirveye çıkarır. Alya ve Cihan bu karara sert şekilde karşı çıkar ve ortam bir anda gerilir.

MERYEM’İN KARARI HERKESİ ŞAŞIRTIYOR

Yaşananların ardından Meryem, Alya’ya gitme kararını açıklar. Bu adım, hem ilişkileri hem de dengeleri tamamen değiştirecek bir sürecin başlangıcı olur.

ZERRİN İÇİN SON HAMLE ZAMANI

Zerrin, boşanma sürecinde elindeki son kozunu oynamak zorunda kalır. Verilecek karar, onun geleceğini belirleyecek kritik bir eşik haline gelir.