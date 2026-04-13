Uzak Şehir 57. bölüm full HD tek parça nereden izlenir Uzak Şehir CANLI izleme linki var mı?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Uzak Şehir, özgün hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla seyircilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yeni bölümü için geri sayım sürerken, izleyiciler “Uzak Şehir 57. bölüm tek parça full HD” aramasına yöneldi. İşte dizinin son bölümüne dair dikkat çeken detaylar ve gelişmeler…
Kanada’dan küçük oğluyla birlikte Mardin’e gelen Alya’nın, vefat eden eşinin son dileğini yerine getirmek için verdiği mücadeleyi konu alan Uzak Şehir, derin duygularla örülü hikâyesi ve etkileyici atmosferiyle öne çıkıyor. Peki, dizinin 57. bölümü nereden izlenebilir? İşte Uzak Şehir’in yeni bölümüyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…
UZAK ŞEHİR KONUSU
Alya, Cihan’ın evlenme teklifini geri çevirir. Bu karar üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetini geri çekmekten vazgeçer ve dava süreci resmen başlar. Alya’nın bu adımı, Sadakat’in son hamlesini yapmasına neden olur; ancak bu plan, Alya’nın öfkesini dindirmek yerine daha da körükler. Öte yandan, Demir bu karmaşayı kendi lehine çevirmek ister ve Alya’yı kendi tarafına çekmek için harekete geçer.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
ALBORA KONAĞI’NDA GERGİN SOFRADA PATLAMA
Sadakat’in Meryem’i konağa getirme ısrarı, sofrada tansiyonu zirveye çıkarır. Alya ve Cihan bu karara sert şekilde karşı çıkar ve ortam bir anda gerilir.
MERYEM’İN KARARI HERKESİ ŞAŞIRTIYOR
Yaşananların ardından Meryem, Alya’ya gitme kararını açıklar. Bu adım, hem ilişkileri hem de dengeleri tamamen değiştirecek bir sürecin başlangıcı olur.
ZERRİN İÇİN SON HAMLE ZAMANI
Zerrin, boşanma sürecinde elindeki son kozunu oynamak zorunda kalır. Verilecek karar, onun geleceğini belirleyecek kritik bir eşik haline gelir.
FEYYAZ’IN ÖFKESİ SINIR TANIMIYOR
Feyyaz, Meryem’in Cihan’la aynı evde kaldığını öğrenince kontrolünü kaybeder. Öfkeyle harekete geçen Feyyaz, kaldıkları evi adeta bastırır.
ŞAHİN BEBEĞİNE İSİM ARARKEN NARE YIKILIYOR
Şahin, doğacak çocuğu için isim düşünürken Nare cephesinde sarsıcı bir haber gelir. Gebeliğin sonlandırılması ihtimali, Nare’yi derinden yıkar.
BORAN’DAN SADAKAT’E ŞOK TEHDİT
Meryem’in konakta kalmasını sağlamak isteyen Boran, Sadakat’i köşeye sıkıştırır. Ecmel’le yaşadığı yasak ilişkiyi ifşa etmekle tehdit eder ve dengeleri altüst eder.
SADAKAT ZORLA GERİ ADIM ATIYOR
Tehdit karşısında çaresiz kalan Sadakat, geri adım atmak zorunda kalır ve Meryem’i konağa getirir. Bu gelişme, Alya ve Cihan’ın tepkisini daha da büyütecek yeni bir çatışmanın kapısını aralar.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU
Cihan’ın Meryem’le görüşmesi ve bunu Alya’dan saklaması, aralarındaki dengeleri sarsan büyük bir kırılmaya dönüşür. Alya, bu gerçeği öğrendiğinde yalnızca öfkeyle değil, derin bir hayal kırıklığıyla da yüzleşir. Meryem’in Cihan’ın geçmişindeki yeri, Alya’nın içinde sessizce büyüyen bir huzursuzluğa dönüşür. Tam da bu çatışmanın ortasında Alya’nın konaktan taşınması aralarındaki mesafeyi daha da görünür kılar.
Bu gelişmelerin gölgesinde Boran, gerilimi diri tutmaktan geri durmaz. Geçmişin izlerini sürekli hatırlatarak Alya’nın zihnindeki şüpheyi büyütür. Ecmel’le kurduğu yeni hamle, fark edilmeden ilerler ve bir başkasının harekete geçmesine neden olur.
Meryem ise özgürlüğe bir adım kaldığını düşünürken, beklenmedik bir saldırıyla sarsılır. Güvende olduğunu sandığı anda gelen bu darbe, aslında hiçbir şeyin bitmediğini gösterir.
Cihan, Meryem’in artık tehlikenin tam ortasında olduğunu anladığında, onu korumak için beklenmedik bir karar alır. Ancak bu karar, yalnızca Meryem’i değil, Alya’yı da sınava sokacaktır.
